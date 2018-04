En parlant de la flotte d’autobus qui parcourt les rues de Windsor, et maintenant LaSalle, personne ne pourra accuser Windsor Transit de jeter ses choux gras. En effet, après avoir effectué l’équivalent de 25 fois le tour de la planète (soit plus d’un million de km), 24 véhicules seront bientôt remplacés et la Ville tentera de les vendre bien que le marché des autobus urbains usagés soit pratiquement nul. Les autobus neufs arrivent par paire à Windsor depuis quelques semaines.

Contrairement à ce qui s’était passé il y a quelques années alors que la Ville s’était dotée de près de 30 autobus hybrides, cette fois-ci il est question de véhicules mus par des moteurs diésel dits propres.

À l’usage, il est en effet apparu que les autobus hybrides, 50 % plus chers que les autobus conventionnels, ne permettent pas d’économiser du carburant sur les trajets où les arrêts sont moins fréquents. Par contre, sur les trajets très occupés, les économies compensent le prix d’achat supérieur d’un autobus hybride qui est de 750 000 $.

La Ville a pu profiter d’une subvention de l’ordre de 10,3 millions $ pour procéder à l’acquisition de 24 nouveaux autobus urbains qui seront mis en fonction dans les mois à venir. Avec cet achat, tous les autobus de la flotte seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes qui peuvent profiter d’un support à vélos situé à l’avant.

Avec l’achat des nouveaux autobus Nova, Windsor Transit espère garder les coûts d’entretien à un niveau raisonnable. Selon le site de l’organisme chargé du transport collectif dans la ville de l’auto, environ 10 % des quelque 112 autobus se retrouvent, chaque année, à l’atelier pour différentes réparations ou mises à niveau.

L’offre de service de Windsor Transit vise à susciter une demande de plus en plus forte des usagers. Les bonifications se traduisent généralement par un achalandage plus marqué. Il n’y a pas si longtemps, on a mis en place le portail Where’s My Bus (Où est mon autobus), un élément de l’Intelligent Transport System.

Grâce à cette application, les usagers peuvent savoir en tout temps par message texte, par le biais d’un système téléphonique automatisé ou encore un portail internet à quel moment leur autobus arrivera à l’arrêt qui les concerne. Pour quiconque a déjà patienté plusieurs minutes sous la pluie ou dans la neige afin de ne pas rater l’autobus, ce système se veut un facilitateur de l’utilisation du transport en commun.

Le système de transport collectif urbain est présentement en expansion, notamment dans le secteur de Windsor Sud vers le Collège St. Clair et dans celui de LaSalle, ajouté l’an dernier et auquel deux autobus sont affectés.

Avec les corridors cyclables de plus en plus nombreux dans la ville, Windsor est dans un virage de plus en plus marqué en termes de transports collectifs intégrés, une idée qui était à peu près inimaginable il y a environ 10 ans.