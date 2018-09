Lors de la réunion du Conseil de ville de Windsor du 27 août dernier, les conseillers ont approuvé un budget de 5,8 millions de dollars pour mettre en valeur le quartier Walkerville qui deviendra le District de la distillerie dans le cadre d’un projet pilote.

La ville de Windsor, malgré sa taille relativement modeste, possède une histoire riche à plusieurs égards. Par exemple, le quartier Sandwich a été témoin non seulement de la guerre de 1812 mais, également, de l’arrivée de plusieurs cohortes d’anciens esclaves américains ayant bénéficié du Chemin de fer clandestin. Il ne faut pas oublier que c’est dans cette section de la ville que les premiers tramways ont commencé à desservir la population.

Contigu au quartier Walkerville, Ford City est à l’origine du développement du secteur automobile à Windsor et possède également une riche histoire illustrant bien ce qu’était la vie dans les villes au moment de la révolution industrielle.

Walkerville est le résultat de la vision de Hiram Walker qui va y implanter sa première distillerie au bord de la rivière. Contrairement à Ford City qui va se développer de manière moins planifiée, Walkerville est un modèle d’un courant de pensée qui, à l’époque, incitait certains entrepreneurs non seulement à créer une industrie mais tout un milieu de vie. Walker avait acheté un vaste terrain qui allait de la rivière jusqu’au chemin Tecumseh et il a insisté pour y créer un quartier où ses ouvrier et cadres pourraient habiter, à proximité de la distillerie, dans un environnement à la hauteur des dernières percées dans les services publics. Cela a donné un voisinage où se côtoient les manoirs et maisons de prestige dont le Willistead Manor représente le centre. Puis, en allant vers l’ouest, les maisons destinées aux ouvriers sont souvent de facture similaire et, preuve que la recherche de qualité primait au moment du développement, il en existe encore plusieurs exemplaires.

Il y a quelques années, la rue Wyandotte dans la section Walkerville a bénéficié d’une sérieuse mise à niveau de ses infrastructures mais également de son décor et de son mobilier urbain. Cela a évidemment entraîné un certain embourgeoisement mais surtout, les commerçants ont profité de l’occasion pour rénover leurs édifices, créer de nouveaux services et ainsi attirer une clientèle nouvelle. C’est la raison pour laquelle Walkerville va être la première à profiter du projet pilote qui s’étendra, au fil des années, aux deux autres secteurs. Par exemple, du côté de Sandwich, la construction d’un carrefour giratoire où une statue de Tecumseh rappellera non seulement la présence des Premières Nations mais, également, la contribution des premiers occupants à la défaite des Américains.

Si la ville entend mettre en valeur ces quartiers, elle s’attend également à ce que ces initiatives se traduisent par des retombées économiques à moyen et à long terme.

PHOTO: Le drapeau de la Ville de Windsor