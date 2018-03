Depuis l’automne dernier, l’actualité a brutalement remis à l’avant-plan les réalités que vivent les femmes de tous âges : harcèlement sexuel pouvant aller jusqu’au viol, inégalités dans les traitements salariaux entre les hommes et les femmes ou encore dictature de la mode ont été dénoncés un peu partout sur la planète. La Journée internationale des femmes est une occasion pour y réfléchir et peut-être dégager une ou des priorités. Quel est le dossier le plus important sur lequel tout le monde devrait s’entendre en matière de relations hommes-femmes?

Senhana Akimana

« Selon moi, les femmes ne devraient pas être gênées de la façon dont elles s’habillent ou parce qu’elles participent à différents sports. Elles doivent juste être elles-mêmes. Les gars ne sont pas supérieurs aux filles. Il devrait y avoir une égalité entre les garçons et les filles et on ne devrait pas regarder les filles dans les sports en se disant : c’est juste des filles. De plus, ça devrait être vrai pour tout le monde. Par exemple, une fille qui porte un voile devrait pouvoir faire de la compétition si elle le désire. »

Coleen Sayen

« Il ne faut juger personne. Les gens ont toujours des jugements et des opinions à exprimer. Personnellement, j’aimerais que l’on accepte qu’il y a égalité dans les rôles des hommes et des femmes. Maintenant, il y a des hommes qui restent au foyer et, eux aussi se font juger. Je crois donc qu’il faut sortir les jugements de valeur de notre langage. On devrait faire cette éducation à l’école. Est-ce qu’on parle aux filles et aux femmes sur les décisions qu’elles ont à prendre : enfants, carrière? Les garçons également doivent apprendre à ce sujet. »

Jessika Akpgnonite

« Je pense que dans la société, les femmes sont traitées différemment des hommes. Un exemple, la façon dont elles s’habillent. Si une femme s’habille d’une façon, les hommes vont critiquer. C’est par l’éducation que l’on doit commencer. On devrait enseigner aux enfants que les hommes et les femmes sont égaux. On devrait leur apprendre qu’il faut traiter les femmes comme les hommes, avec le même respect. »

Israa Srour

« J’aimerais renforcer le respect. Par exemple, lorsque les hommes canadiens sont partis pour la guerre, on oublie qu’un groupe de femmes, des infirmières, sont également allées là-bas. Techniquement, ces femmes ont risqué leur vie aussi. Les femmes ont vu les hommes partir pour la guerre mais elles ont également vu leurs enfants, plus tard, faire la même chose. Avec le féminisme, on entend dire qu’il faut respecter la femme mais, souvent, ce ne sont que des mots. Moi, je veux que l’on respecte vraiment la femme. »

Céline Masjoufang

« Dans les relations hommes-femmes, on devrait apprendre qu’il faut non seulement se respecter mais respecter les autres aussi. On est toutes des personnes entières. On a toujours cette perception que la femme est un diminutif de l’homme. L’Arabie saoudite, qui permet aux femmes d’aller au stade seules ou de conduire, peut servir d’exemple pour d’autres pays. Si ce pays conservateur l’a fait, pourquoi pas d’autres? Le Canada peut donner l’exemple à ce sujet à l’international. »