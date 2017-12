Pour la troisième année consécutive, l’Association congolaise de Windsor (ACW) a organisé une journée spéciale pour les enfants. Pour plusieurs d’entre eux, 2017 marque une première expérience de Noël. Dans leur pays d’origine, Noël est une notion inconnue, au même titre que l’Halloween ou n’importe quelle autre journée consacrée à une thématique particulière.

Les organisateurs avaient prévu accueillir quelque 75 personnes. Ce nombre a été dépassé à un certain moment, signe que le besoin de faire découvrir l’esprit de Noël est bien réel. Les premiers arrivés ont eu la chance de décorer le petit arbre de Noël. Le choix de la taille de l’arbre n’est pas anodin. Ce sont les plus jeunes que l’on veut voir accrocher des boules de Noël et autres décorations colorées et scintillantes.

Comme il s’agit d’une activité destinée à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants à la culture canadienne, chacun a eu droit à un petit-déjeuner résolument identitaire : omelettes, crêpes, saucisses et sirop.

Si certains jeunes, qui ont participé à l’une ou l’autre des éditions précédentes, savent ce qu’ils vont manger, pour d’autres, la combinaison représente une primeur. Après ce petit-déjeuner, inutile d’essayer d’asseoir les enfants autour des tables pour faire du bricolage. Cette partie des activités viendra plus tard. Ils doivent bouger. Tout le monde se rassemble à l’avant et c’est le moment de chanter des airs de Noël et des chants traditionnels.

Tout se déroule en français au cours de cette activité, ce qui rappelle à quel point la communauté francophone se transforme depuis une dizaine d’années. Ces familles venues d’ailleurs ont saisi l’opportunité de s’intégrer au pays en faisant le choix de conserver la langue française, contribuant ainsi à la solidité, dans la diversité, de la réalité franco-ontarienne dans le sud-ouest de la province.

Pour les enfants cependant, ce ne sont pas des préoccupations présentes à leur esprit. Un peu timides à leur entrée dans le Salon Richelieu, rapidement ils se joignent à ceux qui ont déjà commencé à s’amuser pendant que les adultes s’échangent les dernières nouvelles.

PHOTO: Les participants à l’activité