D’une année à l’autre, la popularité du Festival de la poutine croît et, la dernière édition, même si tenue un vendredi 13 n’a pas fait exception. En effet, plusieurs jours avant l’ouverture des portes, les 625 billets disponibles avaient tous été vendus.

C’était également l’occasion pour les organisateurs de proposer un troisième service à 20 h. Une première. Pari remporté de haute main au grand plaisir de Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, et de la quinzaine de bénévoles qui se sont dévoués pendant plus de six heures. Il faut dire qu’au fil des ans, la logistique s’est améliorée. Ainsi, tous les billets sont payés par carte de crédit, ce qui évite d’avoir à manipuler de l’argent liquide et, du même coup, élimine les embouteillages à l’entrée. Même chose dans les cuisines où l’on avait débuté les préparatifs avant la journée de l’activité.

Cette logistique est importante si l’on songe que, pour satisfaire tous ces gens, il faut 120 kilos de fromage, 130 litres de sauce, 1000 livres de pommes de terre seulement pour le plat principal. De plus, 720 mini tourtières avaient été confectionnées et une vingtaine de pudding chômeur ont été servis comme dessert. Toute cette préparation fait en sorte que 20 minutes après l’ouverture d’une des trois séances, tout le monde était en train de manger et de passer un bon moment avec les voisins de table.

Dans sa formule actuelle et dans les locaux utilisés depuis 2017, la formule de trois services de 200 personnes a atteint sa limite. Cependant, selon M. Marotte, il ne serait pas impossible de déplacer l’activité dans une autre salle du complexe sportif Central Athletics.

En attendant, quelque 625 personnes ont passé un bon moment, en bonne compagnie lors du dernier festival et les organisateurs sont confiants de rééditer l’exploit à l’automne 2018.

PHOTO: Au total, 625 billets ont été vendus.