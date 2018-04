Au cours de la fin de semaine du 5 au 8 avril derniers, pas moins de 1300 gymnastes, âgés de 11 à 16 ans et provenant d’un peu partout dans la province, ont participé aux Championnats ontariens de gymnastique à Amherstburg.

Avec les accompagnateurs et les parents qui se sont déplacés pour l’occasion, les organisateurs estiment que plus de 5000 personnes se sont retrouvées dans le secteur. Les compétitions étaient organisées sous l’égide de Gymnastique Ontario, l’organisme le plus important au niveau provincial qui chapeaute les activités des différents clubs et fédérations de la province.

À l’échelle ontarienne, Gymnastique Ontario regroupe quelque 85 000 membres individuels et pratiquement 200 clubs locaux. Au niveau local, c’est le club Windsor Rose City qui était l’hôte de la rencontre. Pour la présidente du club et la directrice des Championnats ontariens de gymnastique 2018, Diana Giorgi, « le Libro Centre est parfait pour cette activité. Nous y avons trouvé tout ce dont nous avions besoin et les activités se sont déroulées rondement ».

Selon elle, la tenue de ces quatre journées de compétition, très chargées puisque l’horaire s’étendait de 8 h 30 à 18 h chaque jour, a demandé la préparation d’un dossier de faisabilité bien étoffé et environ une année complète de travail. Cela a également nécessité la présence de nombreux bénévoles dont les membres de l’équipe de football de l’école E.J. Lajeunesse.

C’est donc le Centre Libro d’Amherstburg qui a été choisi pour tenir ces compétitions. Sur la patinoire, transformée en plusieurs plateaux, des gymnastes étaient confrontés avec l’immense tapis pour les compétitions au sol, les barres asymétriques, le cheval sautoir, etc. La formule ne prévoyait pas de remise de médailles finale mais plutôt, au terme de chaque bloc, une petite cérémonie se tenait à une extrémité du site où les vainqueurs recevaient leurs médailles.

Pour les parents et accompagnateurs, la fin de semaine a donc été l’occasion de découvrir la région d’Amherstburg et de Windsor-Essex en général. Les retombées économiques n’ont pas encore été chiffrées mais, chose certaine, plusieurs établissements ont vu leur affluence augmenter pendant les compétitions.

PHOTO: La poutre, un des appareils les plus exigeants pour les gymnastes.