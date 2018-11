Depuis quelques années, mais spécialement depuis que les travaux de mise à niveau des locaux de l’édifice situé sur Forest Glade ont été complétés, le collège Boréal fait des efforts soutenus pour inciter les élèves du niveau secondaire à s’inscrire à l’un ou l’autre de ses programmes. Le 25 octobre dernier, une journée d’orientation aux carrières a permis à de nombreux élèves des écoles secondaires francophones de la région, et aussi à des élèves des programmes d’immersion en français d’écoles secondaires anglophones du secteur, d’en apprendre un peu plus sur les études postsecondaires en français à Windsor.

Le collège a profité de la semaine de relâche de l’automne durant laquelle ses étudiants réguliers ne sont pas sur place pour accueillir les jeunes. Pour l’occasion, plusieurs organisations de la région (25) tels que la Clinique juridique bilingue ou encore Service Canada, les deux conseils scolaires francophones ou le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent avec ses programmes Centre d’aide pour adolescents et Travailleurs d’établissement dans les écoles étaient sur place. Les élèves ont également pu s’informer grâce à des présentations des Forces armées canadiennes, des Services correctionnels, de la Gendarmerie royale du Canada , de la Police provinciale de l’Ontario, de la banque TD, de Workforce Windsor-Essex, de l’Hôtel-Dieu Grace et Healthcare entre autres. Au cœur des présentations, l’accent était mis sur la poursuite des études en français présenté comme un atout majeur au moment de se trouver un emploi.

Pendant toute la durée prévue de l’activité, pas moins de 215 élèves en provenance de huit écoles secondaires ont pu assister à des ateliers présentés par des animateurs qui venaient les entretenir des possibilités de carrières dans différents domaines. Pour Frédéric Boulanger, Chef régional pour Boréal, il s’agit de la plus importante activité de ce genre menée par le collège à l’intérieur de ses murs. De plus, cela augure bien pour les années à venir. « Nous avons présentement deux fois plus de demandes d’information qu’à pareille date l’an dernier. Encore plus intéressant, on assiste à une croissance intéressante du nombre de requêtes en provenance d’élèves du secondaire. À ce jour, on peut évaluer à environ 20 % du total les manifestations d’intérêt d’élèves du secondaire », conclut M. Boulanger. Il sera intéressant de faire le suivi lors de la rentrée de septembre 2019.

PHOTO (Courtoisie Boréal): Quelque 215 élèves de huit écoles secondaires ont participé à la Foire de carrières.