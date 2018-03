Selon l’annonce récente du ministre fédéral des Transports Marc Garneau, le corridor ferroviaire entre Windsor et Québec – qui représente 94 % de l’achalandage de VIA Rail – verra son parc de trains remplacé entre 2022 et 2024.

Il faut dire que ces investissements étaient demandés depuis un bon moment. En effet, la flotte de trains avait pris un certain coup de vieux au fil des ans et « l’expérience passager » s’en était ressentie également. Dans les faits, les locomotives et les wagons de passagers circulant entre Windsor, Ottawa et Québec sont en service depuis 35 ans et ont atteint la fin de leur vie utile selon VIA Rail. La compagnie ferroviaire vise à offrir un meilleur confort et plus de facilités à ses passagers avec l’acquisition des nouveaux trains bidirectionnels.

Pour les passagers, cette annonce contient également des engagements notamment en regard de l’accessibilité aux trains. Ils devraient être pourvus d’un système de communication visuel destiné aux malentendants, de toilettes plus accessibles, d’ascenseurs pour fauteuils roulants et d’au moins trois systèmes d’ancrage pour les fauteuils roulants dans chaque train. Prise dans son ensemble, la nouvelle flotte offrira 9100 sièges aux usagers voyageant entre Windsor et Québec.

À ce jour, lorsque les trains arrivaient à leur destination, on devait procéder à une opération qui permettait au convoi de repartir en sens inverse. Cette manoeuvre prenait temps et argent. Les 32 nouveaux trains que VIA Rail mettra en service, idéalement à compter de 2022, seront bidirectionnels et permettront de réduire les manoeuvres en gare. Les locomotives seront également de nouvelle génération, moins gourmandes en carburant, et émettront jusqu’à 85 % moins de gaz d’échappement. Les locomotives pourront, éventuellement, être adaptées pour utiliser une infrastructure électrifiée. Pour l’instant, le coût total de ce programme d’achat n’est pas arrêté mais, selon VIA Rail, il serait question d’une enveloppe globale de 1,3 milliard $.

Dans la foulée de ce projet, VIA Rail doit également tenter de trouver une solution au fait que sur les voies actuelles, la priorité est accordée aux trains de marchandises. Dans la réalité du voyageur allant de Windsor à Toronto, cela se traduit parfois par des arrêts sur des voies d’évitement en attendant que le convoi de fret arrivant en sens inverse soit passé. Selon la compagnie, en plus des nouveaux trains, il faudrait qu’une voie exclusivement réservée aux trains de passagers soit construite afin de pallier cet inconvénient dans le cadre de son projet de train à grande fréquence. Une enveloppe de 8 millions $ a été prévue à cet effet afin d’étudier la faisabilité d’une voie réservée aux passagers dans le corridor Québec-Windsor et procéder aux études nécessaires à l’évaluation du projet. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’il est question de cette voie réservée. En effet, on en parle depuis l’échec du projet de train à grande vitesse (Turbo train) il y a une vingtaine d’années.

Photo : la gare VIA Rail à Windsor