Le fait que plusieurs nouveaux arrivants francophones passent sous le radar à leur arrivée dans la région est connu depuis longtemps. Souvent, ils ne savent même pas qu’il existe une communauté francophone dans le Sud-Ouest ontarien. Faute de choix, ils se dirigent donc vers les ressources d’accueil et d’intégration anglophones.

Ce constat a amené le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) à présenter un projet qui permettrait aux nouveaux arrivants qui parlent français de découvrir l’ensemble des ressources d’accueil à leur disposition dans les régions de Windsor-Essex, Chatham-Kent, London et Sarnia.

« Un genre de parapluie couvrant tout le Sud-Ouest », comme l’a souvent exprimé Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

Ce genre de projet avait déjà été mené dans l’Ouest canadien avec des résultats probants et l’idée a semblé intéressante au ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Une contribution financière a donc été débloquée pour une année, ce qui a permis d’embaucher une agente de projet, Maéva Darnal, de constituer un guide d’accueil pour les nouveaux arrivants et de rendre le tout disponible en ligne sur le site internet du CCFWEK avec des liens directs vers les organisations concernées.

Ce guide, qui présente les grandes caractéristiques de chacune des régions a été joint au Répertoire des services en français du Sud-Ouest de l’Ontario, édition 2018, publiée par le groupe Altomédia, permettant ainsi d’avoir dans un seul document de qualité tout le nécessaire pour fonctionner en français dans la région.

Au cours de sa présentation, M. Marotte a précisé le travail « admirable » de Mme Darnal afin de parvenir à mettre en œuvre tout ceci en seulement six mois. Le guide sera non seulement distribué auprès des différents organismes sur le territoire mais sera aussi disponible à l’aéroport Pearson de Toronto de telle sorte que dès leur descente d’avion, les nouveaux arrivants francophones auront un outil pour leur permettre de contacter les différentes communautés.

La communauté francophone du Sud-Ouest s’est largement diversifiée depuis quelques années et vise à attirer de plus en plus de ces nouveaux arrivants dans l’avenir.

PHOTO: Les partenaires du projet, de gauche à droite, devant: Valerie Hodgins, Maéva Darnal, Marina Georges, Susanne Schulthies. Derrière : Didier Marotte, Carole Papineau, Yasmine Joheir, Richard Caumartin, Gisèle Dionne, Michelle Suchiu et Denis Poirier.