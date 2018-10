Depuis quelque temps, les piétons profitent d’un passage protégé à l’intersection des rues Wyandotte et Argyle. Dans le cadre de la journée Open Streets Windsor, un préposé était sur place pour expliquer la nature de cet équipement et, surtout, la nécessité d’en tenir compte.

Les piétons sont habitués aux indications installées sous les feux de circulation : personnage blanc pour indiquer la priorité au piéton et main rouge pour empêcher les gens de traverser en coupant la circulation automobile.

L’équipement installé récemment se trouve entre deux feux de circulation relativement éloignés l’un de l’autre. Depuis un bon moment, les citoyens du secteur Walkerville demandaient à la municipalité d’installer un passage protégé entre ces feux afin de pouvoir traverser la rue Wyandotte en toute quiétude.

Des études de circulation automobile et des habitudes des piétons ont permis de déterminer que c’est en général à cette intersection précise que la plupart des piétons traversaient en se faufilant dans la circulation.

Il s’agit d’une demande de traverser pour laquelle le piéton enfonce un bouton. La loi à ce sujet est simple : dès que les clignotants blancs se mettent en fonction, tout le trafic, y compris les cyclistes, doit s’arrêter pour laisser traverser les piétons et ne redémarrer qu’à l’arrêt du signal. À ce jour, cela est relativement respecté. Il faut dire que dans le cas d’une infraction à cette nouvelle signalisation, les conséquences sont salées pour les contrevenants. En effet, la loi prévoit une amende pouvant se chiffrer à 1000 $ sans compter la perte de quatre points d’inaptitude au dossier du contrevenant. De plus, ces pénalités sont doublées dans les zones de sécurité communautaires.

Le passage protégé sur Wyandotte est le second installé à Windsor et un troisième est prévu bientôt. Cet équipement qui sert à attirer l’attention des automobilistes et des cyclistes par rapport aux piétons devrait normalement permettre de réduire de 32 % le nombre d’accidents causés par l’inattention enregistrés entre 2009 et 2013. Au cours de cette même période quelque 77 piétons ont été impliqués dans des accidents (toutes catégories) et 72 ont subi des blessures.

PHOTO: La nouvelle signalisation donne priorité aux piétons sur Wyandotte.