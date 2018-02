Instituée depuis quelques années, la Journée de la famille est rapidement devenue un incontournable au cours de la saison hivernale. Cette année, la journée consacrée à couper l’hiver en deux se tiendra le 19 février prochain et, dans la région de Windsor-Essex, plusieurs activités ont été planifiées. Il y en aura pour tous les goûts.

À Windsor, tous les membres de la famille pourront profiter des horaires étendus offerts par Adventure Bay Family Water Park entre le vendredi 16 février et le lundi suivant, alors que les jeux et manèges seront accessibles de 10 h à 20 h. Le 17, pourquoi pas une visite au musée communautaire Chimczuk et à la Maison François Baby pour en apprendre plus, et ce gratuitement, sur l’histoire de Windsor et celle de la présence francophone dans la région? Au total, cinq expositions différentes ouvriront leurs portes aux visiteurs.

Le lundi 19 février, le YMCA, situé au Central Park Athletics, offre une gamme d’activités allant de l’aqua polo au bricolage susceptible de rejoindre les grands comme les plus jeunes. Pour cette journée spéciale, Zap Zone (deux sites à Windsor, l’un sur le chemin Ambassador et l’autre sur la rue Lauzon) et Springz sur Dougall offrent également des plages horaires étendues le 19.

Du côté de Tecumseh, grâce à un partenariat avec le Club Optimiste local, plusieurs activités seront offertes à l’aréna le jour même de la Journée de la famille. Toujours le 19, à Essex, trois sites seront ouverts : le complexe récréatif d’Essex (baignade gratuite) et les Essex Centre Sports Complex et Harrow & Colchester South Community Centre (patinage). Patinage également et soccer intérieur à Amherstburg en après-midi.

Finalement, le Parc national de la Pointe Pelée sera accessible pour des activités destinées à la famille du vendredi 16 au lundi 19. Observation d’oiseaux, activités à l’intérieur, sans oublier la participation de la Société royale d’Astronomie de Windsor dont les membres offriront une séance d’observation des étoiles dans le stationnement du Centre d’accueil du parc au cours de la soirée du 17 février. Il y en aura donc pour tous les goûts au cours de cette fin de semaine de congé.

PHOTO: Adventure Bay Family Water Park