Cette année, c’est à Windsor que s’est déroulée la soirée de gala pour marquer la fin de la Semaine nationale de l’immigration francophone. Le thème retenu pour cette semaine était Une langue, mille accents – Une diversité qui nous unit.

La partie formelle de la soirée a permis aux quelque 180 personnes présentes d’entendre les présentations de Lisa Gretzky, Tracey Ramsey, Cheryl Hardcastle ainsi que celles de Taras Natyshak, Alain Do Bi, Andrew Dowie et Gérard Malo. Tous ont tenu à souligner la contribution importante des nouveaux arrivants francophones à la communauté locale et régionale.

Pour sa part, Gérard Malo, représentant l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a mis l’auditoire en garde contre la diminution projetée de la francophonie hors Québec au Canada. « Lors des consultations ayant mené à la conception du Plan stratégique communautaire Vision 2025, la communauté franco-ontarienne a identifié la perte de son poids démographique comme une de ses principales préoccupations. Écoutant la population franco-ontarienne, le conseil d’administration de l’AFO a décidé de s’investir en immigration francophone en publiant le Livre blanc sur l’immigration francophone en Ontario. Dans le Centre-Sud-Ouest, il faut miser sur les fournisseurs de services d’établissement déjà en place et étendre les services dans les régions non servies ou, sous-servies afin d’assurer un continuum complet de services ». C’est pourquoi l’AFO demandait qu’un organisme francophone s’occupe de l’accueil des immigrants francophones à l’aéroport Pearson de Toronto. « Nous nous réjouissons que cette recommandation ait été entendue par le gouvernement fédéral qui, en juin dernier, a lancé un appel d’offre pour la prestations de nouveaux services aux quelques 2100 immigrants francophones qui passent par l’aéroport Pearson chaque année ». Le Centre francophone de Toronto a obtenu ce contrat il y a quelques semaines.

Puis, la présidente de l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent, Élisabeth Brito a pris quelques minutes pour évoquer les défis qu’elle et sa famille ont dû surmonter à leur arrivée au Canada il y a quelques années. Il y a eu l’apprentissage de la langue bien entendu mais, également, l’acclimatation à la saison hivernale, la façon de s’habiller, les stéréotypes, les préjugés et la discrimination entre autres. Une fois les discours terminés, en attendant le souper, les participants ont eu droit à des présentations faites par les élèves de différentes écoles francophones de la région. Les présentations artistiques ont continué après le repas.

Cette Semaine de l’immigration francophone se veut une occasion de mettre en valeur l’importance de plus en plus grandissante des nouveaux arrivants francophones qui choisissent de s’installer et de commencer une vie nouvelle au pays. Il s’agit d’une initiative de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et des Réseaux en immigration francophone.

PHOTO: Quelque 180 personnes ont assisté à la soirée.