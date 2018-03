Les jeunes qui fréquentent le Centre d’orientation pour adolescents du Centre communautaire francophone W-E-K ont vu passer les cinq journées de la semaine de relâche à la vitesse de l’éclair. En effet, les responsables de l’organisme leur avaient concocté un programme varié et accrocheur.

Selon la coordonnatrice Marie-Ève Pichette, la fréquentation des jeunes a été plus que satisfaisante tout au long de la semaine : « D’une journée à l’autre, entre 24 et 30 de nos ados se sont présentés pour participer aux activités ».

Dès le lundi, le ton était donné avec l’activité de tatouages temporaires réalisés au henné. Il s’agit de l’application d’un motif « mehndi » dans l’art traditionnel issu des cultures arabo-musulmanes. La teinture est produite à partir de feuilles de henné réduites en poudre. Le lendemain, un groupe s’est rendu au cinéma pour assister à la projection du film Black Panther. « Les adolescents se sont reconnus dans ce film, ils se sont sentis interpellés par les costumes, les chants et les traditions évoqués dans cette œuvre cinématographique », précise Mme Pichette.

On est peut-être toujours en hiver mais, à Windsor, il est possible d’aller jouer au soccer et c’est ce qu’ont fait une vingtaine de jeunes en se rendant au parc Mic Mac le mercredi. « On avait invité des jeunes du YMCA pour l’occasion. Le YMCA nous donne accès gratuitement à son gymnase une fois par mois et nous leur rendons la politesse de cette manière », précise la coordonnatrice.

Le jeudi a été consacré à un passage au centre de divertissement Adventure Bay. Piscine à vagues, surf, jeux d’eau, tout était disponible et les jeunes en ont profité sans restriction. Adventure Bay a parfois fait face à des critiques en raison des coûts d’opération mais, au cours de la semaine de relâche, les résultats aux guichets ont été excellents puisque l’on parlait d’un achalandage d’environ 1000 personnes par jour.

Finalement, la journée de vendredi a permis à tout le monde de participer à un bingo. « Les jeunes aiment ça, confirme Mme Pichette. De plus, nous avions acheté divers petits cadeaux que les gagnants pouvaient rapporter à la maison. »

Une semaine bien remplie d’activités diversifiées dont tout le monde gardera certainement un excellent souvenir.

PHOTO: Le jeudi 15 mars, les jeunes du Centre d’orientation pour adolescents ont profité des installations d’Adventure Bay.