Grand jour de rentrée pour les élèves des trois écoles du Conseil scolaire Viamonde (CSV) à Windsor le mardi 5 septembre. Quelque 500 élèves ont franchi les portes des écoles L’Envolée, Louise-Charron et de Lamothe-Cadillac.

Selon Yasmine Joheir, agente de développement communautaire au CSV, la rentrée s’est très bien déroulée dans les trois établissements. « Cette année, grâce à l’activité Snap ta rentrée!, les élèves de l’école secondaire ont partagé, tout au long de la journée, les moments forts de leur rentrée en utilisant un filtre Snapchat aux couleurs de Viamonde et adapté à leur école. »

« À l’élémentaire, les élèves ont également pris des photos mais, cette fois c’était avec un cadre photo physique, pas virtuel. Les noms des écoles apparaissaient également sur les images. Sans surprise, l’activité a été courue et appréciée ».

Pour plusieurs, la rentrée a également été l’occasion de rencontrer les membres du personnel. Le directeur de L’Envolée, Christian Gravel se retrouve cette année avec, en plus, la responsabilité de l’école Louise-Charron. Il pourra compter sur Michelle Lalonde pour l’aider dans ses tâches quotidiennes. Du côté de l’école de Lamothe-Cadillac, Hani Fadel pourra maintenant compter sur l’appui de son directeur-adjoint, Serge Akpagnonite.

Les deux écoles élémentaires ont fait l’objet de nombreuses rénovations au cours de la période estivale. Du côté de L’Envolée, d’importants travaux ont été faits notamment au niveau des fondations de l’édifice. Une partie du stationnement a été réaffectée pour permettre la construction d’un terrain de soccer. À l’école Louise-Charron, les travaux sont toujours en cours dans les locaux qui abritaient le Centre communautaire Oakwood. Des espaces à bureaux et un centre de la petite enfance y seront créés.

Les activités de la vie étudiante reprendront bientôt pendant que, du côté académique, l’école secondaire mettra en place le programme Pre Advanced Placement destiné aux élèves des classes supérieures. Cette initiative leur permettra de se préparer à leur arrivée à l’université. Selon Hani Fadel, « il s’agit d’un programme exigeant qui conférera des crédits universitaires à ceux qui réussiront les examens en fin d’année ».

Autre nouveauté : l’école L’Envolée offrira bientôt aux élèves de l’élémentaire l’occasion d’accéder au monde de la robotique. Le matériel est déjà acheté, comme le souligne Mme Joheir, et permettra aux plus jeunes d’acquérir des connaissances dans ces domaines d’avenir. L’école secondaire du CSV à Windsor, avec son Club de robotique, a déjà une excellente réputation dans ce domaine particulier et les activités mises en place à L’Envolée permettront d’assurer une relève pour les années à venir.

Photo : Christian Gravel, directeur des écoles élémentaires L’Envolée et Louise-Charron, au côté de Michelle Lalonde, directrice-adjointe à Louise-Charron.