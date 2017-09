Un matin des plus radieux pour la rentrée des classes le mardi 5 septembre. Toutes les écoles francophones de la région, dont l’École élémentaire catholique Saint-Edmond, à Windsor, accueillaient les élèves au lendemain du long congé de la Fête du travail.

Pour certains, c’était le moment de retrouver des amis. Pour les plus jeunes, il s’agissait de ce moment spécial qui leur permettait de vivre une nouvelle expérience.

Pour Pascale Habib, qui est entrée en fonction à Saint-Edmond au printemps dernier, il s’agissait de son premier accueil des quelque 273 élèves inscrits pour l’année 2017-2018.

« Nous avons connu une bonne hausse d’inscriptions cette année, affirme la directrice. Nous étions autour de 250 l’an dernier. ».

D’autres écoles accueillaient également de nouvelles équipes de direction, de nouveaux enseignants et dans certains cas, plus d’élèves que par les années passées. Entre 8 h et 9 h en ce mardi matin, dans l’ensemble des écoles presque tout le monde était déjà sur place et les enseignants avaient déjà commencé à former les rangs avec leurs élèves.

Si ça placotait allègrement dans les groupes où tout le monde se connaissait, dans les rangs des plus petits, c’était plus silencieux et certains semblaient ne pas vraiment être convaincus de l’attitude à prendre.

Heureusement, beaucoup de parents et grands-parents étaient sur place pour rassurer tout le monde. Il était d’ailleurs frappant pour les gens circulant dans les rues de retrouver des groupes de parents accompagnant leurs enfants à l’autobus, une scène qui se répétera tous les matins et à la fin de chaque après-midi durant l’année scolaire.

Les conseils scolaires soulignent cette année leur 20e année d’existence et nul doute, que d’ici à la fin de juin, les écoles de langue française seront invitées à contribuer à cet anniversaire spécial.