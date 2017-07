En 1836, le hameau appelé Richmond prend le nom de Village de Windsor qui deviendra Municipalité de Windsor en 1858 et, prendra le titre de Ville en 1892. Pour commémorer le 125e anniversaire de l’érection de la ville, l’artiste Christy Litster a conçu une murale reprenant, sous la forme d’une double ligne du temps, les événements les plus marquants de l’histoire de la ville de l’auto. Installée sur le mur d’enceinte de la station électrique qui alimente AGW et le centre nautique, la murale permet, grâce à des codes QR d’en apprendre plus en les lisant avec un téléphone intelligent. Le visiteur pourra même interagir avec la murale. Pour les résidents comme pour les visiteurs, une manière amusante d’en apprendre sur la ville.

Photo : une double ligne du temps signée Christy Litster.