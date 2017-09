Pour la première fois en 23 années, le festival pour enfants organisé par le club Rotary de Windsor, s’est déroulé à l’intérieur. Pour cette première expérience, les organisateurs avaient choisi le Central Park Athletics.

Depuis 1994, l’activité avait lieu au Safety Village où le club Rotary enseigne des notions de sécurité aux jeunes et aux moins jeunes. La possibilité de ne pas avoir à dépendre des conditions météorologiques est une des raisons qui a motivé le déplacement vers le complexe récréatif. Il faut également dire que l’achalandage régulier d’environ 2800 personnes chaque année créait une certaine pression en regard du stationnement aux installations de Forest Glade.

Au programme de ce week-end, plusieurs activités ludiques étaient offertes pour les 12 ans et moins et leurs parents. De plus, plusieurs intervenants étaient sur place pour informer les parents sur différents sujets.

Pour les plus jeunes, le choix allait des promenades à dos de poney au karaoké en passant par une initiation aux percussions et plusieurs activités mettant en valeur les talents artistiques des enfants.

Les visiteurs pouvaient aussi découvrir les secrets d’un camion de pompiers et se faire photographier sur place. Les deux conseils scolaires francophones étaient présents pour fournir des renseignements sur l’éducation en français et ses avantages pour les enfants.

Selon la présidente sortante du club Rotary de Windsor, Janet Kelly, la décision de déménager au complexe récréatif n’a pas diminué l’intérêt pour l’activité auprès des parents. Quant au vaste stationnement, il était empli à capacité. Pour leur part, les exposants n’ont pas eu de temps morts tout au long de la journée, en soi, un bon signe quant au succès de l’activité.

Photo : le conseiller Guillaume Teasdale et Yasmine Joheir du Conseil Viamonde.