Une entreprise du comté d’Essex remporte un succès à l’international avec ses étiquettes en papier et sa technologie d’automatisation

Garantir la traçabilité des produits est essentiel pour les transformateurs d’aliments, et une entreprise du comté d’Essex spécialisée en automatisation agricole aide ces transformateurs à améliorer leur démarche de manière durable depuis 27 ans.

« Il y a 30 ans, nous n’entendions pas parler d’automatisation dans le domaine de l’agriculture, mais il y avait de toute évidence un besoin », affirme Joe Sleiman, fondateur et président d’Ag-Tronic Control Systems, une entreprise de technologies d’automatisation située près de Windsor.

« Nous avons commencé par chercher des moyens d’aider les producteurs maraîchers locaux à améliorer l’efficacité de leurs opérations d’une façon plus durable. Aujourd’hui, nous travaillons avec des clients partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et nous serons bientôt en Amérique du Sud, en Europe et en Australie », ajoute l’entrepreneur.

M. Sleiman et son épouse Samia ont lancé Ag-Tronic Control Systems en 1991 dans l’espoir de commercialiser et d’améliorer leur propre équipement d’automatisation. À l’époque, cet équipement comprenait un système de limitation de la hauteur des plantes pour les récolteuses de tomates, un système de guidage du tracteur, et un système d’arrosage des plantes.

Par la suite, des serriculteurs locaux ont demandé à M. Sleiman de mettre au point un meilleur système de classement des concombres et d’améliorer un système d’étiquetage des tomates emballées en barquettes.

Toutefois, le succès commercial de ces tomates se butait à un nouvel obstacle : le mauvais étiquetage des produits lorsque les tomates sont retirées de leur emballage et remballées. Cela a entraîné des pertes pour les détaillants, incitant les mêmes producteurs à demander un système d’étiquetage permettant d’apposer des étiquettes directement sur les tomates plutôt que sur leur emballage.

En 2001, fort du succès de son nouveau système d’étiquetage direct des aliments, M. Sleiman lançait la sous-entreprise Accu-Label Inc.

Sous la marque d’Accu-Label, il a mis au point une étiqueteuse automatique ainsi que des étiquettes adhésives en papier biodégradable. En ajoutant une bande anti-adhésive recyclable – le papier parchemin sur lequel sont livrées les étiquettes – il a réussi à commercialiser son produit en tant que solution plus économique et durable que les étiquettes adhésives en plastique.

« Nous cherchions à offrir un meilleur produit qui soit également plus durable, souligne M. Sleiman. Les étiquettes en plastique sont utilisées, mais personne n’en veut sur ses aliments. Et les gens détestent qu’elles ne sont pas recyclables. »

L’entrepreneur s’est également attelé à la création de nombreuses autres technologies, dont une étiqueteuse portative destinée aux petits conditionneurs, et une autre plus grande permettant aux détaillants alimentaires d’apposer des étiquettes personnalisées sur n’importe quel produit.

En 2008, M. Sleiman dévoilait une étiqueteuse plus facile à utiliser et qui éliminait les problèmes potentiels liés au retrait de la bande antiadhésive des étiquettes.

« Nous avons développé une solution permettant d’imprimer des étiquettes sur demande, y compris le code à barres et le code de traçabilité, explique M. Sleiman. Ainsi, les commerçants obtiennent une étiquette sûre et efficace qui reflète leur image de marque et assure la traçabilité des produits. »

M. Sleiman a récemment mis sur le marché un accessoire doté d’une caméra qui contrôle automatiquement les étiquettes après leur impression. Il explique que cette technologie assure que chaque étiquette est imprimée correctement afin d’améliorer davantage la traçabilité des produits.

« Nous l’offrons gratuitement à tous nos clients qui possèdent une étiqueteuse de marque Print & Apply, souligne-t-il. Cela fait partie de notre engagement à veiller à ce que nos clients continuent de bénéficier de la dernière et meilleure technologie d’étiquetage des fruits. »

Source : AgInnovation Ontario

Matt McIntosh