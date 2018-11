Avec ses six différents points d’accès dans la région de Windsor-Essex, le Centre de santé communautaire Windsor-Essex se veut à proximité et très accessible aux personnes vulnérables. Au centre de Windsor récemment mis à niveau, une activité portes ouvertes a permis aux gens, le 25 octobre dernier, de découvrir tout ce que l’organisme offre en termes de services.

Au total, selon la directrice générale Rita Taillefer, « nous avons une équipe d’environ 150 personnes réparties dans les différents points de service à Windsor et dans la région. Nous comptons également sur l’engagement et la collaboration de nombreux bénévoles qui viennent en aide à nos intervenants à chacun des sites. Parmi nos intervenants dans la rue, il y a beaucoup de bénévoles également ». L’équipe de soins primaires se compose de médecins et d’infirmières praticiennes soutenus par des infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées, une diététiste autorisée et les réceptionnistes médicales. Dans les faits donc, le centre représente une forme de guichet unique. Les équipes de soins de santé travaillent dans un environnement de collaboration interprofessionnelle qui comprend également d’autres professionnels de soins de santé.

Les nouveaux arrivants ont également accès à des ressources de traduction qui leur permettent de décrire, dans leurs propres mots, les symptômes ressentis. « Mais parfois, nous faisons face à des incompréhensions. Par exemple, il peut arriver que lorsque l’on demande quand ils ont reçu leur dernière injection, ils ne savent même pas de quoi on parle parce qu’ils n’ont jamais reçu d’injections ». Évidemment, si les services sont disponibles dans les deux langues officielles, au niveau des arrivants, l’arabe est la langue la plus courante.

Un des aspects importants dans la mission et le travail du centre communautaire de santé est le travail de prévention qui se fait en amont. Par exemple, au niveau de l’alimentation, la diététicienne va aider les personnes qui la rencontrent à développer de saines habitudes alimentaires « pas nécessairement pour perdre du poids, mais plutôt pour améliorer le bilan de santé en général ».

Le centre situé sur l’avenue College a fait l’objet d’une mise à niveau importante au cours des derniers mois. Les différents espaces sont mieux aménagés, plus spacieux et permettent de recevoir plus de personnes en même temps. De plus, au chapitre de l’accessibilité, un point de transfert du service d’autobus se trouve directement en face du centre, ce qui permet aux personnes venues d’un peu partout à Windsor de se rendre directement sur place.

D’ici quelques mois, non seulement le centre continuera-t-il d’accueillir les clients mais, il disposera d’un véhicule lui permettant d’aller rencontrer les gens dans leur milieu avec toujours en tête la mission centrale de l’organisation : le soutien aux personnes vulnérables.

PHOTO: Les services offerts sont nombreux et accessibles.