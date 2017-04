Le mardi 28 mars, les étudiants de géographie et d’histoire de l’École secondaire catholique de Pain Court (ESPC) ont eu la chance de participer à un voyage géohistorique. Une trentaine d’élèves sont ainsi partis en excursion pour vivre une expérience inoubliable.

Le voyage a commencé chez Uncle Tom’s Cabin, un site historique dans la communauté de Dresden et ancien arrêt sur le chemin de fer clandestin. Les élèves ont participé à une chasse au trésor ainsi qu’à une présentation interactive afin d’en apprendre plus au sujet du chemin de fer et l’esclavage.

Les élèves ont aussi exploré le personnage de Josiah Henson, le véritable Uncle Tom. Le but de la visite était d’apprendre aux jeunes les réalités de l’esclavage en Amérique du Nord au XIXe siècle. Ils ont aussi eu la chance d’explorer et comprendre le rôle historique que leur propre région a joué dans l’histoire de la libération des esclaves venant des États-Unis.

« Des fois, on apprend mieux à l’extérieur de la salle de classe, a affirmé Mme Amanda Pike, enseignante d’histoire et de religion à l’ESPC. Les étudiants ne réalisent pas parfois à quel point la région Chatham-Kent a une histoire intéressante. »

En fin compte, le voyage fut un grand succès, selon les élèves. Pour eux, ce n’était pas facile de faire face aux réalités de l’esclavage. Par contre, c’était motivant d’apprendre au sujet des héros qui ont fait tout leur possible pour appuyer le chemin de fer clandestin.

La deuxième composante du voyage était une excursion géographique au parc Tecumseh, au centre-ville de Chatham. Les étudiants se sont servis de leurs habiletés en géographie (et de mini-GPS) pour trouver des points de repère historiques dans la ville.

Les élèves ont eu la chance de voir le canon qui a défendu la rivière Thames lors de la guerre de 1812 et le cénotaphe pour commémorer les soldats canadiens tombés au combat.

Par la suite, les élèves ont participé à une activité de Géocaching. Le Géocaching consiste de suivre des coordonnées afin de trouver un objet secret. Selon M. Roger Daniel, enseignant de géographie à l’ESPC, « on blâme sur la technologie le fait qu’on devient de plus en plus sédentaire, mais voici maintenant nos élèves qui utilisent l’application Géocaching sur leurs appareils technologiques. C’est pas juste être assis chez eux, c’est une façon de motiver les gens de sortir dehors pour apprendre et explorer leur communauté ».

Finis sont les jours où on interdit aux élèves d’apporter leurs appareils technologiques en voyage. En effet, les appareils s’agissent plutôt d’outils d’apprentissage. Voilà la réalité des voyages scolaires en 2017!

Photo : les participants au voyage.