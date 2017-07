Depuis le début de l’année, le transport en commun a connu une hausse significative du nombre de passages, ce qui signifie que les résidents trouvent plus avantageux de se déplacer en autobus à Windsor.

Dans les faits, Windsor Transit a enregistré 227 000 passages de plus l’an dernier, une hausse de 3,5 %. Cette augmentation est due notamment au résultat d’un référendum tenu l’an dernier sur le campus universitaire qui a permis aux étudiants (sauf ceux qui vivent dans la partie rurale de la région) de se procurer un laissez-passer universel au prix de 66 $ par semestre ajouté aux frais de scolarité.

Ces laissez-passer permettent aux étudiants non seulement de se rendre à l’université et d’en revenir, mais également de se rendre à toutes les destinations en ville. Dans cette perspective, plus besoin de posséder une auto, ce qui entraîne des économies supplémentaires dans le budget des étudiants et permet de diminuer l’achalandage dans les stationnements du campus.

Comme le nombre de participants (12 500 lors du semestre du printemps) a excédé les prévisions, cela a permis à Windsor Transit d’augmenter ses revenus et cet argent sera réinvesti dans l’achat d’autobus et l’amélioration du service.

Windsor a du rattrapage à faire pour offrir un service de transport en commun qui réponde aux attentes des clients. Par exemple, il est prévu que Windsor Transit offrira aux usagers une application mobile qui leur permettra de connaître à quelle heure leur autobus arrivera. Cela signifie que les véhicules devront être équipés d’un système de localisation en temps réel.

Ainsi, si le conducteur se retrouve coincé dans un embouteillage ou doit s’arrêter en raison d’un accident ou d’une panne sur son parcours, l’usager recevra un avertissement pour lui signifier le retard et le délai avant le passage du prochain autobus.

Même chose pour les abribus qui seront alimentés à l’énergie solaire.

Par ailleurs, Windsor Transit est en pourparlers avec le Collège St. Clair pour y implanter le principe de la cotisation par semestre pour les étudiants, ce qui permettrait de développer de nouveaux parcours dans le sud de la ville. Même chose du côté de LaSalle où le service sera disponible à compter du mois de septembre.

Après des années de discussions, d’avancées et de reculs, le système de transport collectif régional intégré semble devenir une réalité.

Photo : Windsor Transit offrira aux usagers une application mobile qui leur permettra de connaître à quelle heure leur autobus arrivera.