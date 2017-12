Encore une fois cette année, à l’approche du temps des Fêtes, le Centre communautaire francophone La Girouette de Chatham a invité les membres de la communauté francophone et francophile à profiter d’un souper de Noël. Plus tard en soirée, Stéphane Guertin, qui se décrit comme conteur, a présenté son spectacle intitulé : Vie et mort d’un char boiteux.

Durant la période des Fêtes, on oublie les soucis des derniers mois et on se concentre sur le simple plaisir de se retrouver entre amis, dans un cadre communautaire, comme c’est le cas à La Girouette année après année. Autour d’un repas traditionnel (pâté à la viande, dinde, légumes, œufs farcis et canneberges) les conversations allaient bon train le 9 décembre dernier.

Après le repas, le temps de dégager les tables et Stéphane Guertin montait sur scène et prenait place sur une installation qui s’avérera pratiquement un deuxième personnage sur scène durant son spectacle. Vie et mort d’un char boiteux est le récit d’un road trip qui se déroule entre le Canada et le Panama. Le road trip devient un roadshow notamment en raison de cette installation qui évoque une auto et dont il se sert pour relater certains moments du voyage.

Car voyage il y a eu. Deux amis qui, à la fin de leurs études, décident de rouler plein Sud jusqu’à ce que l’auto rende l’âme et s’immobilise au bord du chemin. Pour Stéphane Guertin, qui livre sur scène cette épopée, ce fut le moment d’une révélation personnelle, l’aboutissement d’une quête et un véritable éveil sur la vie.

L’auteur, comédien et conteur offre une prestation bien construite en utilisant les conventions entre le théâtre d’objet, le conte et le documentaire. Un souper-spectacle qui a plu aux participants.

PHOTO: Les convives lèvent leur verre au plaisir d’être ensemble à La Girouette.