La « famille Boréal » a causé une surprise dans la francophonie le 6 février dernier en annonçant une deuxième ronde de réduction de son offre en dix mois. On se souviendra en effet qu’en mai 2017, Boréal annonçait la fermeture du campus de New Liskeard dans le nord de l’Ontario en raison du peu d’étudiants inscrits. Dans la foulée, le Collège annonçait également la fin des quatre programmes offerts à l’École des arts localisée à Sudbury et la fin de sa collaboration avec l’Université Laurentienne en regard du baccalauréat en sciences infirmières.

La récente annonce fait état de 12 programmes postsecondaires qui étaient offerts à sept différents campus ou points de service. À celui de Windsor, le programme de Soins infirmiers auxiliaires ne sera plus offert. Parmi les raisons citées à l’appui de cette décision, le nombre d’inscriptions pour la prochaine année serait la cause principale.

Les programmes affectés par les coupures sont : Arts et Gestion culinaires, Soins dentaires (quoique Sudbury continuera d’offrir Hygiène dentaire), Techniques pharmaceutiques, Techniques de véhicules automobiles, Techniques et Technologie de génie chimique, Techniques mécaniques-fabrication de prototypes et usinage, Pratiques et Techniques de l’électricité et Technique du génie de construction.

Le choix des programmes ciblés pour être suspendus peut surprendre dans la mesure où on entend un peu partout qu’il y a un manque flagrant de main-d’oeuvre dans plusieurs de ces domaines. Cependant, il faut également prendre en compte la réalité des régions et le fait que les jeunes ont de plus en plus tendance à les quitter pour se diriger vers les grands centres. La proximité d’une institution collégiale n’est pas, pour plusieurs, une raison d’entreprendre une formation.

Tout n’est cependant pas négatif dans ce processus de réalignement de l’offre de Boréal puisqu’en 2018, le campus de Timmins devrait offrir un nouveau programme de mécanique d’autocars et de camions lourds. Pour 2019, six nouveaux programmes seront offerts dont quatre à distance de manière à créer des groupes-classe plus conséquents. Certains cours ont été offerts sous cette formule au Collège à Windsor par le passé.

Reste à voir maintenant quel sera l’impact de toutes ces décisions sur le financement du Collège dans son ensemble. En Ontario, les collèges sont subventionnés selon la formule Slip Year Funding. Cela signifie que pour 2017-2018, le Collège Boréal a été subventionné en fonction des inscriptions d’il y a deux ans. Il faudra donc que les nouveaux programmes parviennent à attirer au moins autant, sinon plus d’étudiants que l’ensemble de ceux inscrits aux programmes qui ont été suspendus depuis un an pour assurer le niveau de financement.