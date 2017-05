Le sud-ouest de l’Ontario, et particulièrement Windsor-Essex et Chatham-Kent, a une économie largement appuyée sur l’agriculture, l’horticulture et la culture maraîchère. Cependant, la production acéricole, sauf très artisanale, n’est pas une tradition développée dans la région tout simplement parce que les terres sont déboisées.

Ainsi, un « Souper de cabane » tel celui proposé par le centre communautaire La Girouette, le samedi 29 avril, ne peut faire autrement que d’attirer ceux qui veulent découvrir cette cuisine particulière.

Il faut dire que le menu traditionnel avait tout ce qu’il fallait pour émoustiller les papilles gustatives : soupe aux pois, fèves au lard, œufs dans le sirop, jambon, crêpes, tarte au sirop d’érable et crème glacée nappée de sauce à l’érable. Ceux qui voulaient pousser l’expérience un peu plus loin pouvaient même y déguster une bière à l’érable, la Madawaska.

Une trentaine de personnes avaient réservé leur place pour ce souper et, pour les accueillir, une longue table avait été dressée afin de rendre l’expérience encore plus immersive.

C’est au moment où on a commencé à cuire les crêpes et les œufs dans le sirop, un plat que quelques-uns découvraient ce soir-là, que l’atmosphère a commencé à changer, probablement en raison de l’odeur sucrée si identifiable aux produits de l’érable qui se dégageait des plaques de cuisson.

La musique traditionnelle diffusée en sourdine s’est vite trouvée noyée par les joyeuses conversations qui se tenaient d’un bout à l’autre de la table et parmi ceux qui faisaient la file pour obtenir des œufs ou des crêpes.

Une soirée et un menu dont tous les convives se souviendront probablement avec un sourire gourmand.

Photo : une trentaine de personnes ont savouré un repas axé sur les produits de l’érable.