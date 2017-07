La 23e édition du Bluefest Windsor a pris son envol à la Place des festivals le 13 juillet dernier alors que la grande scène s’animait au son de la musique de quatre formations dont Tea Party.

De 1995 à 2013, l’événement musical portait l’appellation de Bluesfest International et en est à sa quatrième édition sous son appellation actuelle dont la version officielle est LiUNA Bluesfest Windsor Feel the Power Festival.

Au fil des années, le rendez-vous annuel a acquis ses lettres de noblesse. Il est présentement au neuvième rang en Amérique du Nord parmi tous les festivals de ce genre et le site est classé au 12e rang, ce qui n’est pas rien. Évidemment, le réaménagement de la place il y a quelques années y est pour quelque chose.

La grande scène à laquelle sont intégrés tous les services requis pour les ensembles musicaux offre un environnement de grande qualité pour les musiciens et chanteurs. Si l’édition 2016 avait un peu déçu les organisateurs au chapitre de l’achalandage avec 12 000 billets vendus, cette année, avant même que la première note de musique sorte des hauts parleurs, la prévente des billets a plus que doublé ce qui a permis aux organisateurs de vendre près de 22 000 billets pour le week-end. Le beau temps était au rendez-vous, une température idéale pour ce genre de rassemblement musical.

Le festival est, à en juger par les festivaliers, une activité très appréciée des baby-boomers et de la génération des 30-35 ans. Les plus vieux se souviennent encore qu’au départ, le festival se déroulait sur l’avenue Ouellette. Le succès aidant, le déplacement vers la Place des festivals est devenu incontournable. La renommée de l’événement a grandi et, par exemple, une section complète de la partie de la place réservée aux personnalités spéciales accueille dorénavant une délégation d’une cinquantaine d’amateurs du festival de blues de Las Vegas. En retour, une délégation de Windsor se déplace dans la ville du jeu pour leur événement annuel. Suite au succès de l’événement, le directeur du LIUNA Bluesfest Windsor, Rob Petroni promet une édition encore plus excitante pour l’été 2018.

Photo : le public s’est massé sur la Place des festivals samedi soir.