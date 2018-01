Depuis quelque temps, des efforts sont déployés pour identifier les fournisseurs de services de santé qui pourraient servir les prestataires francophones dans leur langue. Si, traditionnellement, ces derniers pouvaient demander de tels services, plus récemment le concept de l’offre active a été mis de l’avant. Dans cette perspective, les établissements disposant des ressources sont invités à être proactifs et d’offrir le choix.

Récemment, le Réseau des services de santé en français de l’Est (RSSFE) de l’Ontario a conçu et développé un portail nommé OZi. Ce nouvel outil vise à permettre aux fournisseurs de services de santé de planifier, développer et maintenir une offre active de services en français dans leurs régions respectives.

L’étape suivante est en train de se mettre en place. En effet, en concertation avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le portail OZi sera déployé dans tous les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). L’objectif est de collecter des données quantitatives sur l’offre de services de santé en français. Le défaut d’avoir une information sur l’offre est l’un des problèmes identifiés en regard de la mise en place d’une stratégie avec des objectifs mesurables à terme.

Ces données vont donc permettre d’établir des indicateurs de performance liés aux services en français dans chaque région. Les Entités de planification, dont l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest qui couvre notre région, collaboreront au déploiement du portail.

Le calendrier de mise en place du projet est divisé en quatre phases. Les deux premières, qui devaient être complétées en décembre dernier, visaient d’abord à définir la structure et les paramètres généraux du projet puis à identifier les indicateurs supplémentaires que l’on voulait intégrer au portail.

Selon le calendrier suggéré, c’est en février que la formation des usagers d’OZi devrait être complétée pour passer à la quatrième étape, soit le déploiement comme tel d’OZi et le développement des rapports de services en français. Cette partie du travail devrait être complété en mai prochain.

Pour l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest et le RLISS, cela s’est d’abord traduit par la production d’informations sur les fournisseurs identifiés, désignés et non-identifiés, et sur les personnes-ressources. Au cours de la phase 2, ces organisations ont également eu l’occasiond’adapter les outils de collecte de données selon la réalité de leur territoire. La formation des participants se déroulera dans les prochaines semaines.

L’initiative vient appuyer un changement intéressant qui fait passer la responsabilité d’obtenir des services en français du prestataire au fournisseur, et ce, à la grandeur de la province. Depuis la création des RLISS, la place des services en français aux communautés francophones a été de plus en plus reconnue et, selon les objectifs du projet Ozi, les utilisateurs pourront dorénavant en mesurer l’évolution chez les fournisseurs de ces services.