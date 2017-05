La quarantaine de convives au souper du Club Richelieu Windsor, le mercredi 10 mai, ont eu droit à une soirée dont l’ordre du jour était bien chargé.

Après la présentation des invités, un moment de réflexion a suivi pour commémorer le décès de Tony Bigaouette, un des membres de l’organisme, survenu le 20 avril dernier. M. Bigaouette s’était joint au Club en septembre 2005. Entrepreneur en construction, il était également membre 4e degré des Chevaliers de Colomb. Les membres et leurs invités se sont souvenus que c’est la compagnie de M. Bigaouette qui avait été le contracteur pour la Résidence Richelieu.

Puis, Gérard Malo, récipiendaire de l’Ordre de la Pléiade, s’est adressé brièvement à l’auditoire, rappelant sa longue carrière de journaliste dans la francophonie canadienne (en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, notamment dans la région du Sud-Ouest). Il a également souligné son engagement dans la communauté depuis sa retraite de la Société Radio-Canada.

Comme il le fait depuis plusieurs années, le Club Richelieu Windsor a présenté les lauréats de son Concours oratoire annuel qui s’est tenu il y a quelques semaines. Les membres et leurs invités ont eu l’occasion de constater le talent des trois jeunes filles qui se sont adressé au groupe en reprenant la présentation qui leur a permis de se hisser en tête lors de la dernière édition du Concours. Les pour et les contre des nouvelles technologies, l’alimentation et l’environnement étaient les thèmes choisis par les gagnantes dont les prestations leur ont valu de chaleureux applaudissements.

Par la suite, la soirée est entrée dans sa partie plus formelle car ce soir-là avaient lieu également les assemblées générales du Club et de la Résidence Richelieu. Dans son rapport, le président Albert Nsabiyumva a fait le bilan des activités tenues au cours des 12 derniers mois. Il a également noté le taux de recrutement très bon atteint au cours de cet exercice financier. Les élections n’ont pas permis de compléter le conseil d’administration et les dirigeants devront trouver de nouveaux membres au cours des prochaines semaines pour se joindre à eux. C’est sous la présidence de Raymond Clavette que s’est déroulée l’AGA de la Résidence Richelieu.

Le souper, qui a eu lieu à l’école E.J. Lajeunesse, a permis aux convives d’apprécier le talent de la brigade du chef Edwin Dénommé.

La prochaine rencontre, la dernière avant la saison estivale, se tiendra au Collège Boréal.