La santé capillaire témoigne de l’état général de santé. Parfois, pour un ensemble de raisons, les choses se dégradent de ce côté. Experte en trichologie, Line Bordeleau en a fait une spécialité et, depuis peu, offre ses services en santé capillaire et en coiffure à son salon (Line Bordeleau Trichologie – Santé capillaire et cheveux).

La trichologie est au carrefour de la dermatologie et de la cosmétologie. À titre de technicienne en trichologie, Mme Bordeleau offre des services de consultation et de traitement qui s’adressent à tous ceux qui constatent des changements dans la qualité de leur chevelure ou de leur cuir chevelu.

Coiffeuse certifiée depuis 1990, elle a, à un certain moment, voulu mieux comprendre certains phénomènes qu’elle pouvait observer dans son travail. « J’ai commencé la coiffure pour dames et je me suis rendu compte, avec les années, que souvent, j’avais des gens qui arrivaient sur ma chaise que je ne pouvais pas aider au niveau des problèmes de cuir chevelu. »

« Constatant cette limite, malgré la qualité supérieure des produits utilisés en salon, j’étais limitée parce que ces produits ont avant tout une fonction cosmétique qui ne permet pas d’obtenir les résultats désirés s’il se présente une problématique de santé capillaire », se rappelle-t-elle.

À la fin des années 1990, elle est mise en contact avec un biochimiste qui s’intéresse à la question, ce qui était avant-gardiste à l’époque. « À partir de 1999, j’ai connu ces produits, j’ai suivi des formations et c’est depuis ce temps que je les utilise », précise-t-elle. Autour de 2004, elle décide de se concentrer sur ce domaine dans sa spécialité.

En 2018, Mme Bordeleau s’appuie donc sur une expérience pratique et bien documentée puisqu’elle s’est fait un devoir de découvrir ce qui se faisait par rapport au travail sur le cuir chevelu ou les cheveux dans différentes situations.

Membre d’un réseau spécialisé, elle peut de plus compter sur l’expertise de ressources dont le travail est justement de se tenir à jour dans un domaine où les choses évoluent vite et souvent en fonction des spécificités environnementales des régions. « Les choses bougent toujours. Il arrive toujours de nouveaux produits sur le marché qui viennent changer la donne », selon elle.

Avec la compagnie avec laquelle elle fait affaire professionnellement, Mme Bordeleau offre des services de première ligne pour les personnes ayant des enjeux de santé capillaire. « Il y a deux types d’approches : la consultation gratuite, sans caméra. Cependant je vais surtout poser des questions en guise d’introduction. À cette étape, il n’y a pas de recherche ou d’analyse mais quand même, je vais pouvoir donner des petits trucs et proposer des échantillons de produits moins chers que la personne pourra essayer à la maison ».

L’autre volet est celui du bilan capillaire qui est beaucoup plus exhaustif : questionnaire plus détaillé, échanges sur les habitudes de vie. Avant même d’utiliser la caméra, l’examen visuel d’une chevelure qui n’a pas été lavée depuis 48 heures sera très révélateur.

Mme Bordeleau voit son travail et ses interventions comme un complément. « Je ne suis pas médecin et je ne dirai jamais à une personne suivie par un médecin d’arrêter ce qu’il lui recommande. Par contre, je peux apporter un complément », conclut-elle.

PHOTO: Line Bordeleau