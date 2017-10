Depuis deux ans, le Centre de santé communautaire de Windsor-Essex était localisé dans des installations temporaires à l’intersection des rues College et Brock. Le 16 octobre dernier, on procédait à la levée de la première pelletée de terre, tout juste de l’autre côté de la rue College d’un nouvel immeuble qui accueillera ses premiers clients à l’été 2018.

Grâce aux nouvelles installations, les clients actuels et futurs du Centre profiteront de meilleurs services de santé ainsi que de services communautaires améliorés.

Pour sa part, le maire de Windsor, Drew Dilkens s’est dit satisfait du dénouement de ce dossier. « Je suis heureux de voir que le travail de construction sur le nouveau site du Centre de santé communautaire va débuter bientôt. Je tiens à remercier l’équipe du Centre pour sa passion et son engagement dans un processus qui a été long et parfois semé d’embûches ».

Il faut dire que le nouvel équipement était attendu depuis longtemps puisqu’il y a deux ans, on a procédé à un premier déménagement depuis l’école secondaire Foster pour s’installer dans des locaux modulaires en face du site où les nouvelles installations seront construites. La compagnie Alliance General Contracting of Windsor Inc. a été retenue pour mener à bien le projet.

Le financement est assuré par le ministère de la Santé via son département d’investissement en capital à la hauteur de 3 128 500 $. Pour sa part la ville de Windsor, propriétaire du bâtiment, investira 500 000 $ dans le projet. Dans le cadre de sa mission et de ses programmes, le Centre dessert quelque 30 000 personnes dont 3000 résidents dans le secteur Sandwich. Une campagne de financement est en cours et vise à générer des dons à la hauteur de 100 000 $ dans le but d’ajouter des salles d’examen. Au moment de la cérémonie, quelque 30 000 $ avaient déjà été amassés.

Lorsqu’il sera complété, le complexe offrira près de 2500 pieds carrés d’espaces supplémentaires (sur une surface totale de 15 700 pieds carrés) et 32 nouveaux espaces de stationnement seront disponibles pour les visiteurs.

Photo : au centre : Kathryn Hengl, présidente, Centre de santé communautaire Windsor-Essex, Patrick Brown, directeur général, John Elliott, représentant Quartier 2 et Martin Girash, président RLISS Érié St.Clair.