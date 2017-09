Comme c’est devenu un rituel à Windsor depuis quelques années, la place et les jardins de l’hôtel de ville ont accueilli des centaines de personnes le lundi 25 septembre pour la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien.

Quelque 90 minutes avant le début de la cérémonie, les organisateurs et des employés municipaux étaient déjà sur place pour installer les chaises, le lutrin et le microphone et compléter les préparatifs pour accueillir les participants.

Puis, les autobus scolaires ont commencé à déverser les élèves des conseils scolaires Providence et Viamonde. Des élèves des classes d’immersion du conseil anglophone se joignent bientôt à la fête ainsi que ceux du Collège Boréal, du Centre de formation des adultes et de plusieurs organismes francophones.

Le protocole est maintenant bien établi. Sous la direction de Rebecca Salomon, les dignitaires viennent s’adresser à la foule massée devant l’estrade, dont le maire Drew Dilkens qui ne manque pas de dire « que de toutes les cérémonies que nous tenons à cet endroit d’une semaine à l’autre, la vôtre est certainement celle qui dégage le plus d’énergie ».

D’ailleurs, le maire s’improvisera animateur de foule pendant quelques instants alors qu’il va inviter tout le monde à sauter et à crier pour marquer leur joie de participer à cet événement qui rappelle non seulement la présence mais également la contribution des francophones à la naissance, à la vie et à l’avenir de Windsor.

Après les présentations faites par deux élèves des écoles de Lamothe-Cadillac et E.J. Lajeunesse, le moment arrive de lever le drapeau pendant que la foule chante Mon beau drapeau. Malheureusement cette année, canicule oblige, il n’y avait pratiquement pas un souffle de vent au centre-ville de sorte que l’emblème vert et blanc a tardé à se déployer.

« Si tout va bien, l’an prochain, c’est au tout nouveau Monument de la Francophonie que nous tiendrons cette activité », a souligné Élizabeth Brito de l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent.

Photo : les jeunes ont fait preuve d’enthousiasme lors de la cérémonie.