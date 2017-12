Il s’est dit et écrit beaucoup de choses depuis quelques années dans le dossier des jeunes et de leurs habitudes de lecture. Plusieurs ont déploré que, de nos jours, les enfants ne lisent pas suffisamment, qu’ils ne sont pas enclins à demeurer assis pour des périodes plus ou moins longues pour le seul plaisir de lire.

Et pourtant, de récentes études montrent que plus de la moitié des jeunes vont choisir un livre imprimé à une version électronique consultable sur l’un ou l’autre des supports électroniques usuels. Afin de promouvoir le goût de la lecture auprès des élèves, l’école élémentaire l’Envolée présentait, au cours de la dernière semaine de novembre son 5e festival du livre de concert avec l’éditeur Scholastic. Au total, plus de 350 bouquins portant sur une multitude de sujets et empruntant différents modes narratifs (roman, bande dessinée, contes, liste de records et même l’édition jeunesse du National Geographic) étaient offerts aux élèves et à leurs parents à quelques semaines du congé de Noël.

Selon Mme Jenna Gratton, enseignante, « il y a eu pendant plusieurs années des foires du livre de ce type à notre école puis, pendant une certaine période, on a laissé tomber. Nous y sommes revenus il y a quelques années ». En plus de donner l’opportunité aux élèves de la 1ère à la 6e année de découvrir différents univers par la lecture, le Festival est également une occasion pour l’école d’augmenter sa collection à l’intérieur de la bibliothèque. « L’éditeur nous fait parvenir des livres en fonction du profil de notre école. Une fois la vente terminée, la maison d’édition et de distribution nous envoie un crédit pour l’achat de livres pour la bibliothèque. L’an dernier, nous avons pu ainsi acheter environ 900 $ de livres, seulement avec notre part des profits du Festival ».

Chose certaine, l’initiative a le mérite de susciter l’intérêt pour les documents imprimés à un moment de la vie des élèves où ils sont curieux et ne demandent pas mieux que d’être stimulés intellectuellement. Bonne lecture!

Photo : Entourés de livres, les élèves de 1ère année avaient l’embarras du choix.