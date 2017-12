Dans la plupart des lieux de travail, le temps des Fêtes est l’occasion de s’offrir un party de Noël, un lunch en équipe ou encore une rencontre avec les familles des patrons et des employés. Au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, c’est une tradition que les locataires et les gestionnaires du Centre se rencontrent pour un dîner avant que les uns et les autres partent en congé.

Le 15 décembre dernier, les locataires se sont donc retrouvés dans la salle de conférence de l’organisme pour profiter d’un buffet. Pendant environ 90 minutes, il a été question de traditions du temps des Fêtes, de recettes et de bien d’autres sujets dans une ambiance décontractée. Cette année, pour la période des Fêtes, le Centre communautaire sera fermé du 23 décembre au 7 janvier.