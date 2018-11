Récemment, la garderie et centre de ressources Franco-Sol inaugurait un nouveau programme à l’école Georges-P.-Vanier : ON y va/Early ON. Il s’agit du troisième centre de ce genre, les deux autres se trouvant à l’école Saint-Edmond et à l’école Pavillon des Jeunes.

Ces centres sont destinés aux enfants jusqu’à six ans. Même si le centre a ouvert il y a quelques semaines, déjà une quinzaine d’enfants par jour fréquentent l’endroit. Il ne s’agit pas d’une garderie à proprement parler puisque les parents,ou accompagnateurs des enfants restent avec eux le temps qu’ils sont sur place.

Selon Anne-Marie Roy, tout se fait de façon conviviale. « Les parents ou accompagnateurs restent avec les enfants le temps qu’ils sont ici. Ils jouent, parlent et participent aux activités. C’est une bonne manière de développer un sens de la communauté puisque plusieurs ne se connaissaient pas avant. Plusieurs personnes sont nouvelles à Windsor. En venant ici avant que leurs enfants entrent à l’école, ils ont l’occasion de rencontrer d’autres parents et, une fois que les jeunes sont en âge de s’inscrire à l’école, ils sont en terrain connu. Je pense que toutes les écoles devraient en avoir un. »

Le centre fonctionne depuis la dernière semaine de septembre. Depuis l’ouverture, les inscriptions vont bon train puisque chaque jour amène une nouvelle famille. Entre la fin de septembre et le début de novembre, plus d’une vingtaine d’inscriptions ont eu lieu. D’une journée à l’autre, l’achalandage fluctue entre 10 et 15 enfants et accompagnateurs. Les personnes qui y travaillent sont des éducatrices en petite enfance. Cette approche permet aux enfants et aux parents de se familiariser avec le site de l’école et le type de personnel qui s’y trouve.

On a donc aménagé une classe de l’école Georges-P.-Vanier de manière à accueillir les enfants avec des jeux, des espaces dédiés etc. Le site accueille les enfants en avant-midi et ces derniers ont aussi l’occasion de participer à des sorties éducatives et amusantes. Récemment, ils ont visité une caserne de pompiers et d’autres visites sont planifiées.

Comme il s’agissait de l’ouverture officielle du site ON y va, Hassan Farhat, président de la garderie Franco-Sol, a procédé à la coupe du ruban marquant ainsi l’inauguration du centre.

PHOTO: Hassan Farhat a procédé à la coupe du ruban officiel.