Pour le Nouveau Parti démocratique, le deuxième budget présenté par le gouvernement de Justin Trudeau est avant tout électoraliste alors que pour le Parti conservateur, il ajoute au déficit sans offrir de plan clair pour le retour à l’équilibre budgétaire, contrairement aux engagements pris à ce sujet lors de la campagne électorale. Le gouvernement (libéral) de la province le trouve globalement satisfaisant tout comme le maire de la ville de Windsor.

Pour la région de Windsor, il semblerait que deux mesures budgétaires puissent s’avérer intéressantes. La première est le désir du fédéral d’investir dans l’innovation.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, tout comme le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, considèrent que la région profitera de l’effort qu’entend consentir le fédéral dans ces domaines.

Selon le maire de la ville, l’industrie agroalimentaire de la région d’Essex et le secteur manufacturier devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu en profitant de l’enveloppe canadienne de 8,2 milliards $ sur cinq ans annoncée le 22 mars dernier. Mais, selon le ministre Duclos, s’il faut investir dans les petites et moyennes entreprises afin de les supporter dans leur mise à niveau, il est également primordial de s’assurer, et c’est là la deuxième mesure, qu’il reçoivent la formation nécessaire pour continuer à être des actifs productifs dans leurs entreprises.

Plus généralement les femmes et les aidants naturels profiteront de l’appui du fédéral afin de les appuyer dans leurs démarches pour intégrer ou revenir sur le marché du travail. Sept milliards de dollars seront décaissés au cours de la prochaine décennie pour rendre les services de garderies plus abordables, ce qui devrait faciliter la conciliation travail-famille.

Selon une étude de Windsor-Essex Workforce publiée en février 2016, les femmes composent actuellement 49 % de la force de travail régionale. Cependant, la région fait face à une pénurie de travailleurs bien formés, notamment en raison de la baisse importante du chômage (5,1 %). Ce support annoncé dans le discours pourrait permettre à certaines d’entre elles de revenir sur le marché du travail alors que l’argent investi dans la formation pourra les aider à mettre leurs connaissances et habiletés professionnelles à niveau. Dans cette même enveloppe pancanadienne on trouvera des sommes pour appuyer les aidants naturels, ces personnes qui doivent souvent laisser leur emploi pour prendre soin d’un parent âgé ou malade.

La région profitera pour encore quelques années des travaux de construction du pont Gordie-Howe et des sommes promises aux PME et aux travailleurs qui devront être toujours plus performants.