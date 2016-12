Les élèves de l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse portent désormais le sentiment du temps des Fêtes dans leur coeur grâce au bal de Noël qui s’est déroulé le vendredi 2 décembre dernier au centre Fogolar Furlan.

Le Conseil des élèves, sous la tutelle de l’animatrice culturelle Diane Léonard-Humphrey, a planifié tous les détails : du thème de Pôle Nord caractérisé par un décor blanc, rouge et doré jusqu’aux noeuds papillons sur les chaises. Il faut croire que les jeunes avaient hâte d’arriver à les voir se planter tôt à la porte dans leurs beaux habits.

Le personnel bénévole accueillait gaiement les élèves qui souriaient plus qu’à l’habitude. L’animateur DJ PJ, un choix du conseil étudiant, animait la fête en utilisant des effets lumineux, de la fumée et des chansons actuelles. Entraînés par le rythme de la musique, les jeunes sautillaient et dansaient avec les bras parfois levés dans les airs comme pour montrer leur approbation. On les entendait aussi chanter en choeur les refrains qui faisaient écho dans la salle.

Allison Boismier, élève de 11e année, partage son expérience : « Cette année, j’ai absolument adoré le bal de Noël parce que le souper et les desserts étaient délicieux, la musique était superbe et l’espace était assez grand pour accommoder tout le monde. Je crois que les élèves pourraient vraiment profiter d’une autre soirée aussi amusante ».

En effet, un bal de printemps est en discussion. Une décision sera prise après le temps des Fêtes, congé longuement attendu!

Camelia Skaf, élève en 11e année à l’école E.J. Lajeunesse.