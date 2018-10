Le Collège Boréal se fait un point d’honneur de voir à la satisfaction de ses étudiants et quoi de mieux pour y parvenir que de se mettre à leur écoute. C’est pourquoi le président de l’institution, Daniel Giroux, est présentement en tournée dans les campus de la province pour y tâter le pouls de la clientèle.

En entrevue lors de son passage au Collège Boréal de Windsor, M. Giroux s’est expliqué sur sa démarche : « Notre raison d’être, ce sont les étudiants et les étudiantes. Et pour être à la hauteur, il faut avoir le feedback des étudiants sur ce qui va bien et sur ce qui va moins bien ». Pour ce faire, le président met la main à la pâte et se partage la tâche avec les vice-présidents et les doyens en fonction du niveau des étudiants. L’objectif est d’entrer en contact avec chacun d’eux. « On appelle cela de l’amélioration continue, poursuit M. Giroux. Si on n’entend pas les commentaires des étudiants, on ne peut pas être au courant et régler les problèmes. »

De la diversité des programmes à la qualité des installations, aucun sujet n’est passé sous silence. Ce n’est cependant pas avec inquiétude mais avec confiance que le Collège Boréal entreprend cet exercice puisque le taux de satisfaction y a toujours été très élevé. Cela se reflète d’ailleurs dans les échanges : « C’est plaisant d’entendre les étudiants et je dirais que 90 % des commentaires sont extrêmement positifs », mentionne Daniel Giroux. Ce dernier ajoute que les étudiants, et particulièrement ceux qui ont déjà été inscrits dans une autre institution postsecondaire, sont agréablement surpris de constater l’attention que leur porte la direction. En effet, ce n’est pas dans tous les collèges que le président en personne se déplace pour rencontrer la clientèle!

Daniel Giroux et son équipe continueront à visiter les campus au cours des prochaines semaines, du sud au nord en passant par Toronto. Forte des commentaires et suggestions qui lui auront été faits, la direction du Collège Boréal sera ensuite en mesure d’améliorer la qualité des services offerts aux étudiants.

PHOTO : Daniel Giroux (au centre) et Lise Béland, vice-présidente Centre-Sud-Ouest (à l’extrême gauche), avec un groupe d’étudiants du campus de Windsor