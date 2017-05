Le ciel gris n’a pas empêché les élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Francis de Tilbury d’avoir le cœur à la fête pour le jour de la Terre, le 22 avril. Pour l’occasion, les 12 élèves de 8e année ont planté un lilas blanc, en guise de souvenir laissé après leur parcours à l’élémentaire. Une centaine de jeunes élèves de l’école ont assisté à la cérémonie.

Le 21 avril lançait officiellement la semaine de la Terre à l’école, mais « on commémore aussi les diplômés de cette année, mentionne Éric Daigle, enseignant de 7e et 8e années. C’est pour donner un sens d’appartenance à l’école aux jeunes qui quittent pour le secondaire. Ils ont fait partie de notre école longtemps et on ne va pas les oublier. J’espère le faire chaque année, pour un autre 25 ans! ».

Ce geste important a été précédé d’un discours de deux membres du Conseil étudiant. « Comme cet arbre, sans l’aide de tous, nous n’aurions pas réussi à grandir », a souligné Kassidy Ashley, élève de 8e année.

Après que les grands aient creusé le trou, planté l’arbre et l’aient recouvert de terre, les quelque 120 élèves de l’école avaient leur rôle à jouer.

« Je vous invite à mettre une poignée de paillis. Aidons cet arbre à grandir, prenez-en soin », mentionne Kassidy Ashley, agente de l’environnement au Conseil étudiant.

« C’est la responsabilité de chacun de prendre soin de la planète et des arbres. Ils appartiennent à tous », souligne l’enseignant.

Planter un arbre dans la cour de l’école aura aussi un côté pratique. « L’endroit choisi est stratégique. On veut s’assurer qu’il y ait de l’ombre pour les tables de pique-nique », précise-t-il.

Ce geste symbolique est le déclencheur de plusieurs activités en lien avec l’environnement. Il y a eu un défi « Dîner sans déchet », la semaine du 24 avril, « afin de sensibiliser à la réduction des déchets et donc de diminuer la trace environnementale », a indiqué l’enseignant engagé. La classe ayant accumulé le moins de déchets non recyclables, en termes de poids, sera déclarée gagnante.

Exceptionnellement, cette année, un deuxième arbre a été planté pour embellir la cour. L’érable rouge est un don de la Société d’horticulture de Tilbury pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

Photos : les élèves de 8e année de Saint-Francis, avec l’arbre et une plaque commémorative.