Trois élèves de l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse se sont vus remettre des bourses d’études récemment. Deux d’entre eux prendront le chemin d’universités américaines et le troisième poursuivra son parcours académique à l’Université de Windsor.

Audrey O’Connor s’est vu décerner une bourse de 50 000 $ par année pour un total de 200 000 $ par l’Université de Californie (UC Riverside). Mlle O’Connor a accepté l’offre de l’institution américaine le 9 novembre dernier. Cette bourse lui a été accordée pour ses performances dans le domaine de l’athlétisme, plus particulièrement dans les disciplines du lancer du poids, lancer du marteau, et du disque. La jeune femme a intégré l’équipe ontarienne en athlétisme en août 2018 et a été couronnée championne provinciale à trois reprises. Lors de la dernière compétition nationale en athlétisme, elle a terminé en quatrième place pour le lancer du poids et en huitième position pour le lancer du disque. Elle participera aux compétitions comme membre de l’équipe des Highlander à Riverside en Californie en septembre 2019.

Luc Warnock s’est vu offrir en septembre dernier une bourse de 30 000 $ annuellement pour une période de quatre années pour étudier à Northern Illinois University (DI). Ce montant lui a été accordé pour ses qualités de golfeur et Luc débutera en septembre 2019. Le jeune homme a reçu cette offre suite à son classement dans les rangs mondiaux où il a grimpé de plus de 2000 places. Il a reçu une médaille de bronze aux championnats provinciaux et était parmi les 15 meilleurs athlètes au niveau national. De plus, il a reçu une médaille d’argent avec l’équipe ontarienne au Championnat national.

Pour sa part, Brendyn Fountain est boursier de l’Université de Windsor. Le 3 novembre dernier, il a accepté l’offre de la maison d’enseignement supérieur de la Ville de l’automobile. Brendyn a fait partie de l’équipe ontarienne en football et a participé aux compétitions à Calgary au cours de l’été 2018. Il représentera sa ville natale comme membre des Lancer à compter de septembre 2019.

Comme le souligne Micheline Limoges, directrice de l’école, « nous sommes très fiers que des élèves d’une petite école secondaire francophone aient mérité des bourses comparables aux plus grandes écoles secondaires de notre région. Deux des trois élèves poursuivent leurs études en affaires et leur maîtrise du français sera sans doute un atout important pour des opportunités d’avenir dans les domaines des affaires et du sport international ».

PHOTO: Brendyn Fountain, Audrey O’Connor et Luc Warnock sont les heureux récipiendaires des bourses attribuées par trois universités.