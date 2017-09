Quatre-vingt-six ans après son ouverture officielle le 1er novembre 1930, le tunnel reliant Windsor à Détroit fera l’objet de travaux majeurs de réfection au coût de 17 millions $ à compter du mois de novembre. Ces travaux, qui se dérouleront entre 21 h et 5 h 30 du matin, porteront principalement sur le plafond du lien transfrontalier (sur une longueur d’environ 4000 pieds). Les usagers du tunnel devront également composer avec quatre fins de semaine de fermeture complète dont la première au cours du week-end du 17 novembre. L’ensemble des travaux devrait être complété en juin 2018.

Compte tenu des moyens techniques et technologiques disponibles dans les années 1920, la construction du tunnel a représenté un défi d’ingénierie important. Il a en effet fallu excaver quelque 787 500 tonnes de terre et de boue, utiliser 80 000 verges cubes de béton et 11 000 tonnes d’acier pour réaliser le travail. À terme, 26 mois après le début des travaux qui ont été complétés avec pratiquement une année d’avance sur les échéanciers initiaux, c’est le président américain Herbert Hoover qui, de Washington, a tourné une clé qui a déclenché une sonnerie des deux côtés de la rivière et ouvert le tunnel à la circulation. Depuis, l’équipement est devenu un élément indissociable du quotidien des gens de Windsor et de ceux de Détroit qui traversent la frontière pour le travail ou les loisirs.

Alors que le pont Ambassador a une circulation mixte (camions et automobiles), l’achalandage du tunnel est composé à 95 % d’automobiles. Il y a quelques années, du côté de Windsor, on a installé un second point d’accès au tunnel ce qui a entraîné la fermeture d’une partie de la rue Goyeau entre Wyandotte et Park. Le fait est généralement méconnu mais le tunnel entre Windsor et Détroit est le seul lien transfrontalier sous-marin et est reconnu comme une des grandes réalisations de génie civil dans le monde.

Le tunnel est la propriété conjointe de Windsor et de Détroit et les travaux de réfection sur le point de débuter devraient en assurer la pérennité pour encore plusieurs décennies.

Photo : les derniers travaux majeurs pour augmenter la fluidité ont permis de construire une nouvelle plaza douanière sur la rue Goyeau.