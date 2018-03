Pendant que ses amis de la 7e année de l’école Sainte-Marguerite-d’Youville retrouveront leur classe le 19 mars prochain, Tamsyn King entreprendra un stage de page à la Législature ontarienne. En effet, pendant 10 jours, la jeune fille de 12 ans sera responsable de transmettre les messages, ce qui lui permettra de rencontrer les parlementaires.

La première étape à franchir pour recevoir cette invitation consistait en la rédaction d’un texte de 750 mots après avoir démontré qu’elle maintenait une moyenne académique de 80 % et plus, qu’elle était active dans son groupe et dans l’univers des adultes.

Si, pour certains, cela aurait pu s’avérer difficile, malgré son jeune âge, Tamsyn avait plusieurs initiatives à mettre en évidence. Le document a été expédié en novembre et au début de février, la bonne nouvelle est arrivée. « J’ai travaillé dans la communauté et, plus jeune, j’ai remporté un prix pour l’initiative Passer au suivant, raconte-t-elle. C’est la Société de la fibrose kystique qui m’a remis ce prix. »

En plus d’aller à l’école et de s’engager pour des causes qu’elle aime, la jeune fille est également une sportive. Au moment de l’entrevue, elle était sur le point de débuter une partie de badminton. Mais, ce n’est là qu’un des sports auxquels elle s’adonne.

« Je pratique également le volleyball et le basketball et je participe à toutes les activités dans l’école », ajoute Tamsyn.

En ce qui concerne son séjour à Queen’s Park, elle s’attend « à apprendre beaucoup de choses et à rencontrer de nouveaux amis. Je pense que ça va être amusant. » Côté apprentissage, c’est déjà bien amorcé puisqu’elle doit se préparer à son rôle en apprenant les noms et l’endroit où sont les pupitres des 107 députés provinciaux pour pouvoir être efficace dès la première journée où elle foulera le parquet dans son uniforme de page.

En plus de cette responsabilité, Tamsyn King suivra une formation sur les processus législatifs, rencontrera les chefs de partis ainsi que le président de la législature, David Levac. À son retour, elle aura certainement beaucoup de choses à raconter à ses amis de l’école Sainte-Marguerite-d’Youville et à sa famille.

PHOTO : Tamsyn King