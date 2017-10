Jusqu’à date, depuis le déménagement, les administrateurs et les gestionnaires du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) peuvent constater que les activités proposées reçoivent une réponse positive. Le 13 octobre dernier marquait le retour du Festival de la poutine et l’activité a été un succès sur toute la ligne.

Depuis déjà un bon moment, les organisateurs se doutaient que ce festival gourmand allait se dérouler à guichet fermé. « Pour nous, dans cette salle, guichet fermé signifie que 200 billets ont trouvé preneurs pour chaque service, pour un total de 400 », soulignait Valérie Hodgins qui recevait les clients à l’entrée. Plusieurs personnes ont dû se priver d’assister à l’événement et, tout au long de la journée, le téléphone a sonné au CCFWEK. Les gens voulaient savoir s’il y avait encore des places libres et se faisaient répondre que tout était vendu depuis un bon moment déjà. Probablement que plusieurs de ces personnes se présenteront tôt pour acheter leurs billets lors de la prochaine activité organisée par le centre communautaire.

Cette édition du festival se déroulait en effet au Central Park Athletics qui, outre les plateaux athlétiques et les patinoires, offre également des services de réception. Parmi les gens qui ont assisté au premier service, plusieurs en étaient à leur première visite sur place et la plupart ont trouvé l’endroit agréable, notamment en raison de l’imposante vitrine qui laisse entrer la lumière. Par contre et malgré cela, plus d’un a souligné que « ce n’est pas comme la Canadienne » avec un filet de nostalgie dans les yeux.

Rapidement une ambiance joyeuse s’est installée dans la grande salle où le service était relativement rapide puisqu’en environ 30 minutes, les lignes d’attente avaient disparu et tout le monde dégustait poutine, pâtés à la viande et desserts. L’endroit dispose d’une très grande terrasse et plusieurs en ont profité pour aller manger à l’extérieur, profitant d’une température douce et d’un niveau sonore moins élevé.

Un succès pour les organisateurs et une rencontre sociale et gourmande pour les amateurs de ce plat modeste qui a récemment était inscrit au répertoire de la cuisine canadienne.

Photo : malgré le fait que la salle était emplie à capacité, le service était rapide.