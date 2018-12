C’est dans une atmosphère détendue que s’est déroulé le brunch de Noël organisé par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) dimanche le 9 décembre dernier.

De fait, l’activité s’est déroulée à guichet fermé dans le soubassement de l’église Saint-Jérôme, immédiatement après la célébration de la messe dominicale. La grande majorité des gens qui ont assisté au service religieux se sont retrouvés, quelques minutes plus tard, autour d’un menu traditionnel. Mais, plus que tout, c’est l’ambiance de retrouvailles qui a fait de cette activité un moment spécial à quelques semaines des fêtes de Noël. Il suffit de voir les gens se promener entre les tables en attendant le début du service. Accolades et grands sourires étaient au rendez-vous et le tout se déroulait dans un esprit bon enfant et, en grande majorité, en français.

Évidemment, pour l’occasion, le menu était traditionnel et typiquement canadien-français pour le plus grand plaisir des convives dont certains ont profité de plus d’une assiette. Pour l’occasion, Didier Marotte, directeur général du CCFWEK avait décidé de se remettre aux fourneaux avec une équipe de bénévoles. Au service, tout le monde était là bénévolement et le service se déroulait accompagné de sourires. Pour aménager la salle, les organisateurs avaient pris soin de décorer les tables aux couleurs de la période avec des nappes rouges et des bouquets typiques de l’époque des Fêtes pour créer une ambiance très festive. De plus, des élèves de l’école secondaire catholique l’Essor, accompagnées de l’enseignante Gabrielle Papineau ont interprété des airs de saison tout au long de l’activité. De fait, s’il faut en croire les commentaires entendus, l’événement sera tenu au même endroit à l’avenir, l’église Saint-Jérôme étant toujours un lieu significatif pour la communauté de Windsor.

Cette activité permettait aux familles de se retrouver et il était intéressant de voir des jeunes enfants aussi bien que des adolescents assis entre leurs parents ou leurs grands-parents.

PHOTO: Une belle table, de bons plats et des parents et amis pour converser, c’est le Temps des Fêtes.