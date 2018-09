Les vacances estivales sont terminées, les enfants comme les animateurs du camp d’été du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) sont de retour sur les bancs d’école. Pour Anne-Marie Kaczmarczyk, coordinatrice, le temps était venu de préparer son rapport final d’activités et elle semble avoir atteint, avec l’aide de son équipe, de la coordinatrice des programmes Valerie Hodgins et la complicité des enfants, les objectifs qu’elle s’était fixés au début de la saison.

« Je me suis lancée le défi de créer un programme enrichissant pour tous les enfants qui y participaient. Qu’importe leur niveau d’apprentissage ou les défis qu’ils rencontrent », explique Mme Kaczmarczyk. Pour y arriver, une pléiade d’activités avaient été insérées dans la programmation du camp et ce, dans le cadre d’un horaire quotidien bien structuré incluant des périodes de jeux libres, des exercices physiques, des jeux à l’extérieur, etc. En après-midi, des sous-groupes (basés sur l’âge des participants) sont constitués afin de permettre une rotation entre trois activités. En fin de journée, le groupe au complet se retrouve autour de la même activité au cours de laquelle le sens de la coopération des participants est sollicité.

Comme par le passé, le programme estival prévoyait des excursions dans la communauté de Windsor. Cette année, deux excursions à la piscine Vollmer ont permis aux enfants de profiter des équipements et des jeux aquatiques tout en aidant « les enfants à développer des compétences de vie significatives ». Comme le souligne la coordinatrice, « un de nos moments les plus forts et mémorable a été la présentation de Zoo2You. Le gardien d’animaux exotiques est venu faire une présentation à la fois éducative et interactive. Les jeunes qui le désiraient pouvaient tenir les animaux ». Pour la grande majorité d’entre eux c’était la première fois qu’ils voyaient un serpent, un alligator ou un kangourou.

Cette année, c’est y à l’école Sainte-Thérèse que le camp a installé ses pénates en raison de travaux de construction à l’école Georges-P.-Vanier durant la saison estivale. Comme le souligne Valerie Hodgins, « cela a nécessité des ajustements et présenté quelques défis mineurs en cours de route mais rien de sérieux ».

PHOTO (courtoisie CCFWEK) : L’équipe du camp 2018 : Jillian Dzugan, Olivia Ménard, Marie-Ève Dufresne, Théodore Howe, Carly Bondy, Anne-Marie Kaczmarczyk et Jonatan Nari.