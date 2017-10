Il aura fallu des semaines de travail préparatoire au cours de la dernière année pour organiser l’activité Vision’Art qui se déroulait au début du mois à l’école secondaire l’Essor à Tecumseh.

Plus de 250 élèves francophones venus de l’ensemble des conseils scolaires ontariens ont convergé vers Tecumseh pour la septième édition de ce festival multidisciplinaire. Pour la durée de l’événement, les jeunes artistes ou, tout simplement ceux qui aiment faire de l’art, 16ont eu une occasion unique d’apprivoiser différentes disciplines telles la sculpture, la peinture, la poterie, et la couture entre autres. C’était la première fois que ce festival se déplaçait aussi loin vers le Sud-Ouest de la province.

Les organisateurs en ont profité pour faire découvrir aux participants certains endroits dont la Pointe-Pelée et Art Gallery Windsor. Au cours de ces visites, grâce à la collaboration de Guillaume Teasdale du département d’Histoire de l’Université de Windsor et membre du Conseil scolaire Viamonde, les participants ont pu en apprendre plus sur l’histoire de la région, largement méconnue et s’en inspirer pour créer leurs œuvres.

Le 5 octobre dernier, la communauté était invitée à assister au vernissage au cours duquel, non seulement il était possible de rencontrer les jeunes artistes et d’échanger avec eux, mais également de constater comment leur passage dans la région a marqué leur travail. La dualité linguistique, la proximité avec les États-Unis et même la fermeture de l’usine de tomates Heinz à Windsor se sont traduits par des productions visuelles où les couleurs franches dominaient. Pour Joseph Picard du Conseil scolaire catholique Providence, il est certain, au vu du talent exprimé, que « l’on entendra encore parler de certains des artistes au niveau régional, provincial, national et peut-être international ».

Gerry McNamara, maire de la ville hôtesse était très fier d’accueillir tous ces jeunes et surtout qu’ils aient eu l’opportunité de découvrir la région. En plus d’une semaine satisfaisante au chapitre du déroulement des activités, les organisateurs ont eu un bilan très positif et la satisfaction de voir l’auditorium de l’Essor s’emplir à capacité.

Photo : quelques minutes avant le vernissage, on travaillait encore sur les toiles.