Le vendredi 2 novembre, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a accueilli le public lors d’une journée portes ouvertes et d’une cérémonie de lancement officiel du nouveau projet communautaire visant à l’amélioration des activités et services offerts en français à la communauté francophone de Windsor-Essex-Kent.

Le député Percy Hatfield et Lucie Lombardo, membre de l’Équipe d’évaluation des demandes de subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) ainsi que plusieurs partenaires du CCFWEK étaient sur place pour féliciter les membres du CCFWEK sur le travail effectué. La subvention de 75 000 $ a été annoncée officiellement par M. Hatfield et Mme Lombardo.

Pour sa part, M. Hatfield a commencé par remercier le Centre comunautaire pour ses efforts dans la communauté. Il s’est par la suite adressé à la FTO pour la remercier de cette généreuse contribution : « Cette annonce de financement est une excellente nouvelle. Les Franco-Ontariens de Windsor-Essex-Kent sont une partie vivante de notre communauté, et je sais que ce centre communautaire est très important pour les familles francophones de la région. Je remercie la FTO pour son soutien, et j’ai hâte de voir l’avancement de ce projet ».

« En ralliant et centralisant différents organismes de la région, leur permettant de partager ressources et perspectives, le Centre francophone se démontre comme un véritable chef dans la communauté. C’est pourquoi la Fondation est fière d’avoir appuyé votre initiative dont l’objectif est d’élaborer un plan stratégique afin de mobiliser les forces vives de la francophonie de la région de Windsor-Essex-Kent », a ajouté Lucie Lombardo. Selon elle, cette initiative permettra la consolidation des activités communautaires, des services et de la performance du Centre.

Pour sa part, Didier Marotte a d’abord remercié les deux invités. Puis, il a parlé du projet comme tel. « Le regroupement nouveau initiera des actions qui refléteront tant la volonté que l’engagement et l’inclusion de la communauté. Le plan stratégique nous guidera à réaliser les objectifs du projet de rallier les parties prenantes et de créer des partenariats voulus et de restructurer les forces communautaires. Cette subvention nous permettra donc d’améliorer les services offerts à la communauté francophone de la région et de favoriser la cohésion et la dynamique qui existe entre les différents acteurs offrant des services en français. »

Par la suite, la trentaine de personnes présentes, représentant une quinzaine d’organisations, ont eu l’occasion de se prononcer sur les quatre soupes/potages offerts pour le dîner tout en échangeant.

PHOTO: Lucie Lombardo, Percy Hatfield et Didier Marotte.