La première moitié de la saison d’activités du Club Richelieu Windsor tire à sa fin et, le 15 novembre dernier, l’organisme accueillait une trentaine de personnes à l’occasion de son souper mensuel tenu au Salon Richelieu du Collège Boréal.

La soirée a été émaillée par la présentation des activités à venir, dont le Bal des présidents, le vendredi 8 décembre. Cette soirée plus formelle se tiendra de nouveau au Windsor Club sur le site de la distillerie Hiram Walker. En plus du souper, les convives pourront apprécier la musique d’ambiance du Essex and Kent Scottish Pipes and Drums et compléter la soirée au son de la musique de danse.

En cours de souper, Donna Vigneux a présenté un projet de l’école Saint-Michel à Leamington, là où elle est directrice adjointe. L’an dernier, cette école avait créé un projet de soutien à une communauté des Premières Nations. Cette année, le Club Richelieu Windsor, a présenté une demande de subvention au Richelieu International pour appuyer financièrement cette même communauté, qui délègue certains de ses membres pour accompagner les enfants qui doivent aller étudier à l’extérieur pour continuer leur formation.

« Depuis que nous savons que nous avons droit à des subventions du Richelieu international à partir d’un fonds constitué à partir de nos cotisations, nous avons présenté des demandes afin de réinvestir notre argent dans notre communauté. Cette année, c’est ce projet d’accompagnement que nous voulons supporter », a indiqué Mme Vigneux.

Les membres ont également reçu des renseignements sur le décès de Cecil Paquette-Crouchman, récemment admise au Club Richelieu et membre du conseil d’administration de l’ACFO WECK. Mme Paquette-Crouchman était également active dans plusieurs autres organisations. Tom Sobocan a précisé que le Club avait fait parvenir des fleurs et qu’il avait personnellement remis l’épinglette du Club à la famille. De plus, les membres ont été informés de l’état de santé de trois autres membres qui ont éprouvé des soucis de santé.

Ce mois-ci, Natasha Feghali était la conférencière lors du souper. Au cours de sa présentation, elle a notamment parlé de son expérience récente au Koweït où elle a séjourné pendant plusieurs mois.

Le prochain rendez-vous Richelieu se déroulera au Windsor Club en décembre avant la période de congé pour la période des Fêtes.

Photo : une trentaine de personnes étaient présentes.