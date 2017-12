Pour la deuxième année consécutive, le Bal des Présidents s’est tenu au prestigieux Windsor Club le 8 décembre. Malgré un programme relativement chargé, la partie protocolaire de la soirée s’est déroulée rondement entre le souper et le dessert.

Environ 100 personnes, membres et invités, s’étaient déplacées pour l’occasion.

Après le mot de bienvenue, les convives ont eu droit à une prestation exceptionnelle de musique traditionnelle écossaise interprétée à la cornemuse par l’E&K Scottish Regiment. Et comme le veut la tradition, le Club Richelieu Windsor en a profité pour introniser trois nouveaux membres : R/Signoline Inangorore, R/Josaphat Rwamihigo et R/Appolinaire Fotso. Dans son message de bienvenue, la présidente du Club, R/Donna Messier Hodgins a rappelé la mission du Club. « Nous sommes différents par les diverses missions que nous nous sommes assignés mais nous oeuvrons pour la même cause francophone en général. Le Club Richelieu Windsor s’inscrit toujours dans la logique du soutien de la jeunesse francophone de notre région et sera à vos côtés pour œuvrer à l’épanouissement de la communauté francophone dans son ensemble ».

Depuis toujours, le Club Richelieu/Windsor supporte différentes causes et, cette année ne fait pas exception. Ainsi, Épelle-moi Canada s’est vu remettre un chèque pour l’appuyer dans sa seconde édition. L’école Saint-Michel de Leamington est l’autre organisation sélectionnée cette année par les responsables du Club pour son engagement envers une communauté autochtone du nord de la province. Richard Szwed, directeur de l’école a donc reçu deux chèques provenant respectivement du club local et du Richelieu international. Il a pris quelques minutes pour expliquer la nature du projet et a annoncé que grâce à l’engagement de l’école Saint-Michel, les enfants de cette communauté ont pu organiser leur premier tournoi de hockey. « Avant, ces jeunes autochtones n’avaient jamais chaussé de patins, tenu un bâton de hockey ou une rondelle. L’impact de notre première expérience l’an dernier nous a menés à recommencer ».

La partie protocolaire s’est terminée avec l’introduction de R/John Cooper et R/Tom Sobocan au prestigieux Cercle Horace Viau. R/Jean-Guy Brassard, également intronisé étant absent lors du Bal, il recevra les insignes du Cercle lors d’un prochain souper du Club.

416 mots

Photos :

6187 : Cette année, l’école élémentaire catholique Saint Michel et le programme Épelle-moi Canada ont reçu des dons du Richelieu/Windsor et du Richelieu international.

6144 : R/Donna Messier-Hodgins, Présidente du Club Richelieu/Windsor

6169 ou 52 : L’ensemble de cornemusiers E&K Scottish Regiment a offert une prestation appréciée par les convives.

6184 : Richard Szwed, directeur de l’école élémentaire catholique Saint-Michel de Leamington