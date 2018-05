Pour bien des francophones, le repas de cabane à sucre actuel fait autant partie des traditions à honorer que le réveillon de Noël, le repas du Jour de l’An, la journée du lever du drapeau ou la Saint-Jean-Baptiste. Ainsi, le vendredi 4 mai, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (Centre) accueillait la communauté dans la cafétéria de l’école l’Essor.

Environ 120 convives étaient présents et autour de 18 h pour savourer les divers plats au menu (traditionnelle soupe aux pois, fèves au lard, omelettes au sirop, etc.). Pour Didier Marotte, directeur général du Centre, le défi était non négligeable puisqu’il devait tout préparer, en compagnie d’Edwin Dénommé de l’école E.J. Lajeunesse et de sa brigade de la Majeure haute spécialisation en Tourisme et Hôtellerie, dans une cuisine faite pour l’enseignement.

« Tout s’est bien passé mais, comme les surfaces de cuisson et les chaudrons n’étaient pas ceux que nous utilisons régulièrement dans des cuisines à vocation commerciale, il a fallu s’ajuster, mentionne M. Marotte. Par exemple, on a dû utiliser trois chaudrons pour la soupe au pois au lieu d’un seul. Mais, avec la collaboration de tout le monde, nous sommes arrivés à préparer un repas de cabane digne de ce nom ».

De leur côté, les convives ont rapidement adopté le menu festif élaboré pour l’occasion et, une fois que presque tout le monde ait été servi, la grande cafétéria est devenue moins bruyante puisque la majorité des gens étaient trop occupés avec leur souper pour jaser.

Autre motif de satisfaction pour les organisateurs : le spectacle présenté à compter de 20 h sur la scène du Centre des Arts Tecumseh-l’Essor mettant en vedette le groupe Le Vent du Nord.

Une centaine de personnes se sont ajoutées à celles qui avaient soupé sur place. L’ensemble folklorique, qui se retrouve sur scène quelque 130 fois par année au pays ou ailleurs dans le monde, a rapidement séduit l’auditoire.

Violons, accordéon, guitare, piano et même vielle à cordes pour accompagner les voix et le tapage du pied pour marquer le rythme ont trouvé un écho dans la mémoire de plusieurs. Rapidement, des jeunes, venus de Grand Rapids, sont montés devant la scène pour danser et, en deuxième partie, l’espace accueillait plusieurs danseurs.

Une soirée agréable et ceux qui n’ont pu y assister en entendront certainement parler.

PHOTO: Les convives se font servir.