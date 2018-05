Le vendredi 11 mai, le Centre des arts Tecumseh-l’Essor (Centre des arts) accueillait Coffee House, une soirée au cours de laquelle l’auditoire a eu le plaisir d’assister à plusieurs prestations musicales de qualité.

Le Centre des arts est le fruit d’une entente de concertation entre la Ville de Tecumseh, le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence et l’école l’Essor. « Je suis heureux de cette occasion de rapprochement entre les membres de la communauté de Tecumseh et ceux de notre communauté scolaire qui permet de faire rayonner à la fois les talents et la francophonie, a indiqué Jacques Kenny, président du Csc Providence. La Soirée Coffee House est certainement une excellente façon d’arrimer les forces de chacun pour soutenir le développement culturel de la communauté francophone et anglophone de la région de Tecumseh et de favoriser l’émergence d’initiatives novatrices pour ainsi bâtir des communautés dynamiques où il fait bon vivre, apprendre et travailler. »

Les commentaires adressés à l’auditoire par le représentant du quartier numéro 1 au conseil municipal de Tecumseh, Andrew Dowie, et de la directrice de l’école secondaire l’Essor, Tanya Basic, allaient dans le même sens en soulignant l’importance et le potentiel de ce partenariat.

Avec la réalité démographique de la région, il est question, au-delà des communautés de langue officielle, de plusieurs groupes ethnoculturels répartis sur tout le territoire des écoles nourricières de l’Essor. De plus, il est maintenant d’usage de reconnaître le territoire traditionnel de ceux qui étaient déjà sur place au moment de l’arrivée des Français dans les environs. C’est Matthew Bombardier de la nation Anishinaabek (Algonquin) et Kanien’Kehá:ka (Mohawk), membre du clan de l’Ours, qui a procédé à la reconnaissance de territoire traditionnel. Il l’a fait revêtu du costume traditionnel de ses ancêtres.

La partie protocolaire terminée, la soirée musicale a débuté avec le Jazz Band de l’Essor, suivi d’autres artistes dont le Groupe musical de l’école Sainte-Marguerite-d’Youville. Le programme était varié et a su plaire à l’ensemble de l’auditoire.

PHOTO: Le Jazz Band de l’Essor a été chaleureusement accueilli par l’auditoire.