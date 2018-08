Le 25 juillet dernier, c’est un peu plus tôt ou, en entrant au travail que les travailleurs et gestionnaires de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) à Windsor ont appris le décès de Sergio Marchionne, PDG du groupe mais, surtout, figure emblématique de la relance de Chrysler suite à la faillite de 2008. Quelques jours plus tôt, ils avaient pu apprendre via les médias que l’état de santé de M. Marchionne s’était détérioré et, qu’en conséquence, un nouveau PDG avait été nommé, soit Mike Manley en provenance de la division Jeep du groupe.

Originaire de Chieti, un village sommet en Italie, Marchionne est né en 1952 et venait de célébrer son 66e anniversaire le 17 juin dernier. La famille quitte l’Italie et s’installe à Toronto en 1966. C’est en 2003 que Sergio Marchionne se joint au conseil d’administration de Fiat et en 2004, il prend les rênes de ce groupe à la demande de la famille Agnelli. Il restructure l’entreprise, et en 2009, au moment de la faillite du groupe Chrysler, il entreprend de fusionner les deux entreprises. Il croit depuis longtemps que les compagnies dans le secteur automobile doivent croître et travailler à réaliser une vision globale et mondiale. Au moment de son décès, FCA est le septième constructeur automobile au monde, un tour de force considérant que les deux compagnies initiales étaient en faillite lorsqu’il est entré en fonction. D’ailleurs, alors que la transition s’amorce, FCA a obtenu des résultats records en 2017 et sa dette industrielle, qui était de 7,7 milliards d’euros à la fin de 2014 est maintenant résorbée.

Les travailleurs de l’usine d’assemblage de Windsor se souviendront de Marchionne come celui qui a décidé de renoncer aux subventions gouvernementales alors que les négociations piétinaient entre le fédéral et le provincial. Le plan initial de ré-outillage de l’usine sera réalisé sans aide gouvernementale et, la relance de l’usine se traduira par le retour des travailleurs et par une série d’embauches de l’ordre de 1200 nouveaux travailleurs. Sous sa direction, la mythique « Auto-beaucoup » lancée au milieu des années 1980 va laisser sa place à la nouvelle Pacifica, une évolution majeure dans le secteur des minifourgonnettes selon les observateurs.

Détenteur de la double nationalité Italienne-Canadienne, Sergio Marchionne a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Windsor, où il avait étudié en 2005 (Baccalauréat en commerce et MBA).

PHOTO: Sergio Marchionne